Conmoción por la muerte de Liz Lin Ruoyu, una influencer de 36 años

El mundo de las redes sociales atraviesa horas de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Liz Lin Ruoyu, una reconocida influencer de belleza con más de 144 mil seguidores en Instagram. La joven tenía tan solo 36 años de edad y su partida, anunciada el pasado domingo por su esposo a través de un emotivo mensaje en redes sociales, conmocionó a todo Internet.

“Liz siempre ha sido una chica sonriente, radiante y amorosa. Aunque se fue en silencio, la belleza y el amor que dejó atrás siempre estarán con nosotros”, escribió su pareja, sin dar detalles sobre la causa de muerte, que hasta el momento no fue revelada ni por las autoridades taiwanesas ni por los familiares directos de la influencer.

Liz Lin Ruoyu era una de las influencers taiwanesas más conocidas (Foto: Instagram @hehehaha1989)

Liz era conocida por sus consejos y trucos de belleza, los cuales mediante el humor intentaba enseñarlos a sus seguidores de forma sencilla. De hecho, según su pareja, nunca se consideró a sí misma una influencer, sino “una amiga de todos”, esforzándose por responder cada mensaje que recibía en sus videos. “Ella siempre sentía curiosidad por las cosas nuevas, especialmente por los animales pequeños, con infinita gentileza y cuidado. Tenía un gusto único y fascinante, y siempre lograba agregar belleza e inspiración al mundo”, expresó el hombre, quien quedó viudo y con un hijito pequeño.

La última publicación de Liz data del 3 de junio, cuando compartió un video probándose anteojos de sol durante una salida familiar de compras. Esa cercanía y espontaneidad con su público la acompañaron desde 2012, año en el que comenzó a publicar de forma constante y a construir una comunidad que creció de manera sostenida en el tiempo.

La noticia de su muerte generó un aluvión de mensajes en redes sociales. Amigos, colegas y fanáticos dejaron sentidos homenajes en su perfil. “Gracias Liz por compartir tantas cosas desinteresadamente. Espero que seas feliz en el cielo sin dolor”; “No lo podía creer cuando lo vi en las noticias” y “Gracias Liz por compartir tantas cosas desinteresadamente. Espero que seas feliz en el cielo sin dolor”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en sus posteos.

Liz Lin Ruoyu hacía tutoriales de maquillaje en Internet

Además de su carrera en el mundo de la belleza, Liz había intentado incursionar en la música. En 2022 lanzó su sencillo debut “Mist”, un proyecto que mostraba otra faceta creativa y que recibió un gran apoyo por parte de su comunidad. En total, este sencillo, que ya superó las más de 10 mil visualizaciones, juntó decenas de comentarios en los que se destacó no solo sus dotes vocales, sino también actorales.