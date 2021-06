Copa América: el Pollo Vignolo vuelve al relato radial junto al eterno Macaya Márquez con Argentina-Chile

A horas del inicio de la Copa América 2021, se confirmó que Sebastián “Pollo” Vignolo será el relator oficial de Radio Rivadavia (AM 630), una de las AM del Grupo Alpha Media. De esta manera, el periodista deportivo estará al frente de la transmisión del debut de la selección argentina frente a Chile, en la primera fecha del Grupo B, este lunes 14 de junio a partir de las 17, con los comentarios de Enrique Macaya Márquez y Jorge Marinelli, acompañados por todo el equipo de La Oral Deportiva, el ciclo líder deportivo de Rivadavia.

Este acontecimiento lo trae de vuelta a Vignolo a la radio ya que, desde hace tiempo, se volcó a la televisión tanto como conductor como relator en eltrece, Fox Sports y actualmente en ESPN.

“No recuerdo cuánto hace que no relato en radio, no sé si hará cinco años o un poco más, no recuerdo. Para mí, si bien son relatos distintos, es relatar, entonces no le puse un punto final al relato en radio, ni un punto inicial al relato en tele. Para mí siempre fueron como hermanos, pero yo creo que hace más de cinco años, y menos de diez”, comenta pensativo en una charla con LA NACION.

Sobre volver a un dial como es Rivadavia, “El Pollo” recuerda y se alegra: “Los últimos partidos los hice en Fox Sports Radio Del Plata, creo que con (Enrique) Macaya Márquez, justamente. Pero es un equipo grande Rivadavia, es un micrófono caliente. Es una camiseta pesada y para mí es un hermoso desafío. Me encanta relatar, yo empecé relatando en radio, después la vida me fue llevando a la televisión, pero durante mucho tiempo relataba en radio y en tele casi al mismo tiempo. Es ir a una radio donde pasaron relatores inolvidables y recordados permanentemente”.

Vignolo compartió la noticia en su cuenta de Twitter, donde reiteró su admiración por Macaya Márquez Twitter

Hay que tener presente que la Copa América solo será transmitida por Televisión Pública para la TV de aire y por TyC Sports para cable, por lo que Vignolo no dudó en aceptar la propuesta de Rivadavia, que lo lleva a sus orígenes.

“Volver a relatar en radio, para mí, es volver a un lugar que me hizo muy feliz. Empecé en radio, empecé en Tucumán, LV12, LV7. En realidad, mucho antes, siguiendo campañas de Estudiantes de Buenos Aires en una FM, FM Líder, La Red, pasé por Del Plata... Después se me dieron más los trabajos en TV. Para un relator, relatar en radio es ser los ojos de millones que no pueden ver. Pero yo creo que, hoy mismo, mucha gente va a poder ver los partidos y acompañar la radio. La radio es una compañía permanente”.

Por último, se refiere a la emoción de tener a su lado en la transmisión, además de Marinelli y el equipo de La Oral Deportiva, al inmenso Macaya Márquez. “Es como que te digan ‘volvés a jugar con Maradona’. Porque Macaya es, sin dudas, el más grande de todos los tiempos. Cuando escuchás una voz y no tenés que andar preguntando de quién es, es porque esa voz es importante. Y Macaya te dice ‘hola, qué tal’ y ya sabés que es Macaya. Ese tono, ese timbre, esa forma. Macaya es un maestro, es un prócer. Por ahí nos daremos cuenta el día de mañana la dimensión del personaje, yo lo disfruto hoy”, expresa. Y recuerda: “Tuve la suerte de hacer un mundial con él, varios mundiales, creo que dos. Para Canal 13, hacer Fútbol de primera, relatar el clásico del domingo con él. Y más allá del aprecio personal, Macaya ha sido un aporte muy importante en mi carrera. Yo era muy joven y tenía que reemplazar a [Marcelo] Araujo, ni más ni menos; Macaya me ayudó mucho, me contuvo y me enseñó, por eso es volver a jugar con Maradona”.