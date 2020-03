En cuarentena por el coronavirus, Mercedes Morán y Juan Leyrado revivieron la historia de amor de los personajes que interpretaron en Gasoleros Crédito: Archivo

" Roxy " y " Panigazzi " fueron los dos personajes principales de Gasoleros , la tira que produjo Pol-ka y que emitió eltrece en 1998. El ciclo, protagonizado por grandes figuras de la ficción local, retrató la sociedad argentina de ese entonces y encantó a millones de televidentes, entre otras cosas, por la historia de amor que encarnaron Juan Leyrado y Mercedes Morán . Ahora, la mítica pareja volvió a encontrarse a través de una videollamada para acompañar a sus fanáticos durante la cuarentena por el coronavirus covid-19.

"Hola Pani. ¿Cómo lleva la cuarentena?", comentó Morán en la piel de "Roxy". "Bien, muy bien, digo, con todo lo que eso implica. ¿Y cómo le va con el trabajo?", le respondió Leyrado. "Y, más o menos, como todos. Ahora en cuarentena, aflojó todo", respondió la actriz. "Pero bueno, tenemos que cuidarnos mucho, quedarnos adentro, no salga Pani", le recomendó ella a Leyrado.

En una divertida y adorable conversación, "Roxy" y "Pani" revivieron el romance que tenían en la tira, a pesar del matrimonio que ella tenía con "Jorge", interpretado por Manuel Callau . En el diálogo, el hombre le cuenta a la mujer que él camina. "Roxana", indignada, le retruca que debe quedarse en casa. "No es que salgo a caminar, camino acá por las paredes, por el techo, camino por todos lados", dice Leyrado, con el mismo tono que hablaba su personaje. "Yo no puedo estar sin caminar. La comida me la trae Darío. Por ejemplo, él me golpea, me deja el plato y yo a los 15-20 minutos abro.".

Dirigido por Oscar Rodríguez y Sebastián Pivotto , el elenco de Gasoleros reunió a algunas de las figuras más destacadas de la actuación. Juan Leyrado interpretaba al dueño de un taller mecánico; Dady Brieva manejaba un colectivo y Morán tenía una flota de taxis. Acostumbrado a sorprender en la elección del elenco, Suar le dio el protagónico al ex Midachi , y le ofreció un papel al músico Rubén Rada . El modelo Matías Camisani también formó parte del elenco, debutando de esta manera en la actuación. También Silvia Montanari formó parte de la ficción, interpretando a la malvada de la novela: "Alén".