Coronavirus: de la angustia de Andrea Taboada, al regreso de Ángel de Brito al país

Tras una semana de aislamiento y un primer hisopado negativo, Andrea Taboada confirmó que finalmente tiene coronavirus. Angustiada por el resultado, la periodista habló en Los ángeles de la mañana y contó cómo está atravesando este difícil momento.

“Es inevitable que a uno le caiga un mazazo por la cabeza cuando ve el positivo”, comentó la angelita en comunicación telefónica con sus compañeras. Y enseguida relató cómo se sucedieron los hechos. “Yo el jueves empecé a sentir síntomas por la tarde. Sentía como si me hubiese agarrado una gripe: cansancio, sueño, dolor de garganta, pero pensé que era un enfriamiento por el cambio de temperatura. Decidimos que lo mejor era aislarme. El viernes a la mañana me hice el test rápido y me dio negativo”, indicó.

Si bien ya desde un principio los médicos sospechaban que se trataba de algo más que un resfrío, los síntomas iban aumentando, algo que los terminó de alertar por completo. “Fiebre nunca tuve, pero tenía ganas de estar todo el tiempo tirada, no me podía levantar. Me volví a hisopar el miércoles y al final di positivo”, expresó angustiada.

En cuanto a cómo fue enterarse de la noticia, reveló: “Me llamó la chica del laboratorio y me estaba bañando. Después me volvieron a llamar y me mandaron un mail. Yo leía y se me confundían las letras. Intento pensar positivo y poner la mente en otro lado pero ayer a la noche no me quería ir a dormir, tenía miedo de morirme. Me quería quedar alerta por si me pasaba cualquier cosa”.

“Esto te provoca mucha ansiedad. Cuando recibí la noticia me empezó a agarrar taquicardia, me empecé a sentir peor”, agregó quien enseguida agradeció los mensajes de cariño recibidos. “Empecé a contestar mensajes a las cuatro de la mañana, no me quería dormir. No me podía concentrar en nada, todo era Covid. Encima estaba mirando una serie española y era un susto tras otro; todo peor”, confesó la periodista que tiene que esperar cómo evoluciona el fin de semana para saber cuándo será su alta.

El alta de Ángel De Brito

Ayer, Ángel De Brito dio una buena noticia en sus redes sociales: obtuvo el alta médica y ya puede viajar a la Argentina. “Por suerte, llego el día del alta médica. Fueron días complicados, pero empiezo a recuperar ‘la normalidad’. Gracias por el cariño”, escribió el conductor de LAM mientras mostraba el sello del profesional que lo autorizaba a volver al país.

Por suerte!!! Gracias por el cariño! ❤️ pic.twitter.com/bsSRo57cWU — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 13, 2021

El periodista había viajado a los Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus y en plena estadía descubrió que se había contagiado, por lo que tuvo que atrasar su regreso y quedarse aislado hasta recibir el alta médica. “Por suerte me sigo sintiendo bien. La idea es volver después del domingo, así que lunes o martes estaré por allá. Ayer el médico me dio el alta epidemiológica, que significa que ya no contagio más. Así que puedo empezar a circular y volar”, explicó el jurado de “La Academia”, que se perderá los primeros programas del ciclo ya que debe hacer aislamiento ni bien llegue al país.

LA NACION