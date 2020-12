El periodista pidió cerrar las fronteras "como mínimo". Fuente: América Crédito: América TV

22 de diciembre de 2020 • 12:16

Luego del descubrimiento de la nueva cepa de coronavirus en Gran Bretaña y la decisión por parte del Gobierno nacional de cerrar los vuelos con aquel país, en Intratables se debatió sobre la posibilidad de volver a la fase 1 de aislamiento. Diego Brancatelli defendió la postura y tuvo un cruce de ideas con su compañera Carolina Losada.

"Yo creo que sí hay que cerrar; lo vengo diciendo hace mucho, que solo con la recomendación no basta", afirmó Brancatelli. "O sea, no hay vacaciones", agregó Fabián Doman. "Estamos en una pandemia. Hay que cerrar las fronteras como mínimo", sentenció el periodista.

Luego, al ver las imágenes del caos en la avenida Avellaneda por las compras de Navidad, Carolina Losada exclamó: "Se parece al conurbano bonaerense". "El conurbano se parece mucho a Ciudad de Buenos Aires también", la cruzó Brancatelli. "Se ponen muy nerviosos", agregó Losada.

"En Chile están empezando a organizar un sistema de toque de queda en estos momentos. ¿Qué opinan?", consultó la periodista dirigiendo la mirada hacia Brancatelli. "¿A vos te parecería bien toque de queda en la Argentina? ¿Lo aprobarías? Porque avalás, admirás y embellecés el modelo chileno. ¿Lo acatarías vos?", le repreguntó Brancatelli.

"Si vas a hacer toque de queda, ¿cómo no lo voy a aceptar? ¿Voy a salir? No me queda otra", le contestó Carolina. "Para mi es imposible aplicarlo porque la gente no lo aceptaría", concluyó el periodista.