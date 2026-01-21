Qué dijo Marta Fort tras el choque que protagonizó

Marta Fort habló sobre el siniestro vial que protagonizó el sábado en el barrio de Palermo ante la difusión de informaciones contradictorias sobre el evento. La influencer explicó la secuencia de los hechos en sus redes sociales y en un canal de streaming con el objetivo de aclarar su responsabilidad y desmentir la supuesta pérdida de conocimiento de la víctima tras la colisión en la calle Migueletes.

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para refutar los datos divulgados por el programa LAM del canal América TV, donde negó de forma categórica la información sobre el estado de conciencia de la damnificada luego del golpe. “Nunca estuvo inconsciente [la mujer], fue un socorro por prevención. Ella misma se comunicó con la policía para explicar lo que había pasado”, aseguró la joven sobre la lucidez de la mujer inmediatamente después del contacto con el vehículo.

La hija del empresario Ricardo Fort amplió su relato durante una entrevista en La Casa Streaming, donde detalló la secuencia completa y mencionó un primer incidente con otro vehículo segundos antes del choque principal. “Escuché un ‘puf’ en la mitad de las puertas del lado derecho. Miré por el espejo y vi a un chico en moto que me había chocado y estaba tirado”, narró y sostuvo que en ese instante ya desaceleraba la marcha de su camioneta.

La joven describió la aparición de un automóvil Peugeot 208 detenido en doble fila que bloqueó su campo de visión e intentó una maniobra de sobrepaso por el carril izquierdo. “Me encontré con la señora casi encima de mi auto porque el otro coche me tapaba la visión”, explicó sobre la repentina aparición de la mujer de 89 años.

La reacción ante la presencia de la mujer fue instantánea según su testimonio. “Frené en seco y ella se agarró del auto; por el rebote, se cayó hacia atrás”, puntualizó. Destacó la existencia de un video del momento como un elemento clave para respaldar su versión. “Me salvó que justo había una cámara grabando en vivo, así se pudo comprobar todo”, concluyó sobre las pruebas visuales del siniestro.

La reconstrucción del siniestro según fuentes oficiales

El hecho ocurrió el sábado a las 12:15 en la calle Migueletes al 1155, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze. La modelo de 21 años manejaba una camioneta BMW X3 blanca cuando embistió a dos personas que cruzaron la calzada.

Fuentes policiales indicaron a LA NACION que la conductora circulaba por el carril izquierdo, cuando la mujer mayor cruzó la calle de manera intempestiva desde detrás de un vehículo estacionado en doble fila. Esta acción redujo el margen de reacción de la joven; el sistema de frenos del rodado se activó, pero no evitó el contacto.

“El vehículo impactó con el farol delantero derecho a la mujer” sostuvo una de las fuentes consultadas. Testigos en el lugar coincidieron con el reporte y señalaron que la peatona realizó el cruce por la mitad de la cuadra. La conductora detuvo su marcha de inmediato y permaneció en el sitio para asistir a las víctimas hasta la llegada de las autoridades.

El cuadro clínico de los heridos

El accidente afectó a Raquel Kantt, una mujer adulta mayor, y a Facundo Nahuel Kuperman, de 31 años. Personal del SAME arribó a la zona minutos después del llamado de emergencia. Los médicos asistieron a la mujer de 89 años y la trasladaron al Hospital Fernández.

El diagnóstico oficial reportó un traumatismo leve en la cadera derecha. El parte médico confirmó que la paciente se encuentra fuera de peligro, dato que coincide con la desmentida realizada por la conductora sobre la gravedad del cuadro. El hombre de 31 años sufrió traumatismos leves y recibió asistencia en el lugar sin necesidad de traslado sanitario.

