Enrique Saco dio precisiones sobre su estado, el de María Eugenia Vidal y el de su madre, de 88 años, luego de que se confirmara que los tres contrajeron coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 15:30

El miércoles, en su programa de Radio del Plata, De lado a lado , Enrique Sacco reveló que, al igual que su pareja -la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal-, había contraído coronavirus . Este viernes, luego de que trascendiera que su madre, Yolanda, de 88 años, también se había contagiado de Covid-19 , Sacco volvió a salir al aire en su programa para contar en qué condiciones se encuentran.

"Fue una semana muy especial, en particular, y en especial para todo nuestro equipo de Radio Del Plata; por eso quería acompañarlos, por lo menos en el comienzo del programa, para llevar tranquilidad y también para seguir con el mensaje profundo de concientizar que estamos enfrentando un virus invisible, que no sabemos ni cómo ni cuándo nos puede contagiar y que lo mejor es la responsabilidad de cuidarse y seguir cuidando a los afectos . Es decir, cuidar al de al lado, cuidar al prójimo", comenzó expresando el conductor.

Tras saludar uno a uno a los miembros de su equipo, Sacco reflexionó: "Esto no es un tema de Argentina, esto es un tema mundial. Algunos países lo han vivido y han tenido rebrotes, otros ya están saliendo; nosotros estamos en un pico muy alto, con cifras de las más altas: casi 2 mil infectados y más de 35 muertes en un día. Quería sumarme en este comienzo para que bajemos todos a tierra y sepamos que se trata de la vida. Que acá lo que hay que priorizar es la vida y el cuidado ".

Sobre su estado de salud, reveló: "Estoy bien, controlado y siguiendo las indicaciones médicas, con chequeos por videollamada tres veces al día. Felizmente, somos asintomáticos; es decir, no tenemos ningún síntoma de los que son comunes : no tengo fiebre, no tengo dolor de cuerpo, no tengo cansancio, no he perdido el gusto".

Sacco enfrentó también las versiones que indicaban que había concurrido a la radio luego de enterarse de que había contraído el virus: "Si hay algo que creo que tengo es respeto por el otro y respeto por las libertades individuales. El que me conoce, lo sabe... Les voy a contar la historia: el martes por la noche me enteré del positivo de María Eugenia , por eso me sometí al hisopado, porque el contacto estrecho (con alguien contagiado) es una de las causas por las que te tenés que hisopar. El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarle a las autoridades de la radio, para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles yo no fui a la radio y no pensaba ir. A las 17 tuve el resultado y lo comuniqué al aire porque había tenido una gran demanda de colegas y de amigos pidiendo saber cuál era el resultado".

Después, dio precisiones de cómo se encuentran su pareja y su mamá, Yolanda: "Estoy bien. Siguiendo con este aislamiento estricto que exige descanso físico y mental. En el caso de María Eugenia, lo mismo. Y en el caso de mi mamá, que tiene 88 años, ella está internada por precaución. Está bien. Sus estudios con respecto a la infección están muy bien. Está de buen ánimo, habla con sus amigas por teléfono. Esto para mí es una tranquilidad. Yo hablo con ella dos o tres veces por día y he hablado con los médicos. Sus parámetros son normales y los resultados de los estudios son muy buenos . No tiene ningún síntoma y transita su tiempo o viendo tele".

Para finalizar, el conductor quiso dar un mensaje claro de cuáles son para él las prioridades. " Yo nunca pensé que me iba a pasar y el resultado me dio positivo . Hay que tener una mente amplia y solidaria. A cualquiera le puede pasar y hay que acompañar solidariamente. No es en vano lo que dicen los infectólogos. Hay realidades que tienen que ver con lo sociológico, lo psicológico y lo económico que son atendibles y hay que ocuparse, pero el principio básico es cuidar la salud, porque es cuidar la vida ".