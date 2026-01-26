Cosquín 2026: cuándo toca Luciano Pereyra en el Festival Nacional de Folklore

El Festival Nacional de Folklore transcurre su sexagésima sexta edición en la provincia de Córdoba. La Plaza Próspero Molina recibe a miles de turistas para presenciar los espectáculos de música popular argentina durante nueve noches consecutivas. Los organizadores del encuentro confirmaron la presencia de Luciano Pereyra y grupos de gran trayectoria para la programación de este año.

Cuándo toca Luciano Pereyra en el Festival Nacional de Folklore

Luciano Pereyra actúa el próximo miércoles 28 de enero en Cosquín. Su participación corresponde a la quinta luna del evento anual según el cronograma oficial de la Comisión Municipal de Folklore. El músico oriundo de Luján comparte la cartelera con artistas como Leandro Lovato, La Callejera y Silvia Lallana. Esa misma noche suben a escena Ariel Ardit, Lucio Taragno y el grupo Garupá para rendir un homenaje a Ramón Ayala.

El cierre de la jornada cuenta también con el espectáculo del Dúo Palma Sandoval y la delegación representativa de la provincia de Córdoba. Los seguidores del cantante disponen de diversas opciones para presenciar el show en el predio o mediante transmisiones digitales.

Cronograma de artistas para las noches restantes

Este lunes 26 de enero el festival ofrece la actuación destacada de Abel Pintos, Ahyre, Luciana Jury y Guitarreros, que integran la propuesta para el inicio de la semana. La lista de músicos incluye también a Duratierra, Lucía Ceresani y Cristian Capurelli junto a la delegación de Uruguay.

El martes 27 de enero el escenario recibe a Lázaro Caballero, Mariana Carrizo y Orellana Lucca. Esa jornada presenta a La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque y Yoel Hernández. Lucio “El Indio” Rojas y el conjunto Gaulico cierran la cuarta luna.

El jueves 29 de enero actúan Los Nocheros y Destino San Javier. La programación suma a Yamila Cafrune y un homenaje a Musha Carabajal. Lautaro Rojas, Bruno Arias y Las Voces de Orán participan en la misma fecha. Los Tekis y Ceibo acompañan a la delegación de Japón.

El viernes 30 de enero el Chaqueño Palavecino encabeza la lista junto a Juan Fuentes y Natalia Pastorutti. El sábado 31 de enero Soledad Pastorutti celebra 30 años de trayectoria con un show especial. La última luna, el domingo 1° de febrero, cuenta con Peteco Carabajal y el cierre a cargo de Milo J.

Cómo se adquieren los tickets para el festival

Los tickets para asistir al encuentro musical mantienen su vigencia de venta en el sitio online Autoentrada. Los valores de los ingresos oscilan entre los $26.000 y los $115.000 según la ubicación y la noche elegida. La empresa aplica un costo adicional del 10% por el servicio de gestión de la ticketera.

Existe también la posibilidad de comprar boletos de forma presencial en las boleterías de la plaza. Estos puntos atienden al público entre las 09:30 y las 02:00 en la intersección de las calles Obispo Bustos y San Martín. La Oficina de Turismo local en San Martín 585 también dispone de pases.

El sistema de compra en la plataforma requiere un registro previo con correo electrónico y contraseña. Tras iniciar la sesión, el usuario selecciona el evento 66° Festival Nacional de Folklore. El calendario permite elegir la luna específica y el sector de preferencia entre las opciones de plateas o sectores A, B, C y D.

El proceso finaliza con la carga de datos personales y el pago electrónico. Los compradores reciben un mail de confirmación con los boletos y un código QR para el ingreso. Los menores de seis años acceden sin cargo con la presentación del DNI si no ocupan butaca.

