Rescate de película en Nevada: un auto se estrelló contra una vivienda y la conductora cayó en la piscina

Un rescate inusual ocurrió el 15 de diciembre en Laughlin, Nevada, pero ahora salió a la luz por un video. Ocurrió cuando un vehículo que circulaba a exceso de velocidad perdió el control, atravesó el paredón de una vivienda e impulsó a su conductora hasta una piscina del patio trasero. En los últimos días, las impactantes imágenes del hecho trascendieron a partir de registros de cámaras de seguridad de la vivienda difundidos este fin de semana por medios estadounidenses.

El video del impactante choque en Nevada: la conductora terminó en la piscina

El impactante accidente ocurrió en la casa de Cletis Frank Reed, ubicada en Laughlin, al sur de Nevada. Las imágenes obtenidas por la agencia de noticias Storyful, difundidas por Fox 5, muestran cómo el vehículo rompe el muro perimetral, se eleva en el aire y cae sobre el techo de la galería.

Justo al momento del impacto, la conductora salió despedida por una ventanilla y cayó dentro del agua de la piscina. En diálogo con Fox 5, Reed recordó que escuchó un estruendo “como un tren de carga”. “Pensé que había pasado algo en la calle y, cuando salí, vi todo mi patio destruido”, describió la dueña de la propiedad.

Además, contó que había decidido ingresar al jacuzzi que se encuentra justo al lado del muro que colapsó. En ese sentido, indicó que ya había abierto la tapa y que regresó a la casa justo unos segundos antes del choque. “Por la gracia de Dios estoy acá. Me habría matado”, expresó.

La conductora salió despedida por una ventanilla y cayó directamente al agua Captura de Fox 5

¿Cómo fue el rescate de la conductora dentro de la piscina?

De acuerdo al relato de Reed y tal como se puede ver en la grabación registrada por la cámara de seguridad del patio, la mujer que conducía tuvo la fortuna de caer en la parte menos profunda de la piscina. “Si se caía cuatro pies (1,2 metros) más al costado, había concreto”, señaló.

En tanto, precisó que estaba consciente, aunque “se quejaba” por el dolor. Al verla allí, la ayudó a salir del agua. Apenas unos 15 minutos más tarde, “estaba de pie hablando con los agentes policiales”.

Qué dice el reporte policial sobre el accidente: los antecedentes de la conductora

De acuerdo con un informe policial citado por Fox 5, el vehículo circulaba en exceso de velocidad instantes antes del choque y no logró detenerse antes de impactar contra el muro, lo que provocó que saliera despedido por el aire.

Las autoridades investigaron un posible estado de intoxicación de la conductora, que fue trasladada a un hospital de Arizona. Registros oficiales indican que la mujer tenía infracciones de tránsito previas.

El dueño evitó por segundos estar en el jacuzzi que colapsó durante el choque Captura de Fox 5

Cientos de miles de dólares en daños materiales para la vivienda afectada

Reed explicó que retirar el vehículo demandó varias horas y requirió el uso de una grúa. Según estimó, los daños materiales totales ascienden a 300 mil dólares.

El impacto destruyó el patio, el techo de la galería y contaminó el agua con aceite del motor, lo que obligó a drenar los 25.000 galones (unos 95.000 litros).

Además, Reed advirtió que no solo enfrenta los gastos económicos, sino también las consecuencias psicológicas del accidente. Según explicó, le cuesta dormir por las noches porque revive la escena.