CES 2026 en Las Vegas: así son las novedosas zapatillas robóticas que te ayudan a caminar

El CES es una celebración anual de tecnología que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada. En 2026 se presentaron por primera vez unas zapatillas robóticas de la marca Dephy. El modelo fue bautizado como Sidekick y es un auxiliar motorizado para caminar que ya se encuentra en venta al público por más de cuatro mil dólares el par.

La periodista Ángela Moscaritolo compartió su experiencia con el exoesqueleto robótico creado por Dephy. El modelo se llama Sidekick y eleva los talones a cada paso, lo que facilita la marcha, de acuerdo con PC Mag.

La periodista Ángela Moscaritolo fue una de las primeras en probar las nuevas zapatillas de Dephy que brindan movilidad asistida (Allie Chartoff/Dephy)

Las zapatillas fueron presentadas en el CES 2026 y acaban de salir a la venta por US$4500, aunque comenzarán a enviarse a partir del próximo 25 de enero.

El modelo patentado funciona con una placa de fibra de carbono en la parte posterior y está conectado a un exoesqueleto con una batería que se ajusta a la pantorrilla, son fáciles de poner y se activan con un botón de encendido.

El dispositivo analiza los primeros pasos del usuario antes de iniciar la asistencia y está dirigido a las personas que tienen limitaciones de movilidad, para que puedan realizar sus actividades cotidianas como antes.

Las Sidekick comenzarán a enviarse a partir del 25 de enero de 2026, según el sitio web de Dephy (dephy.com)

El funcionamiento de los Sidekick es similar al de una bicicleta eléctrica, ya que permite controlar los niveles de asistencia.

Luke Mooney, director ejecutivo y cofundador de Dephy, declaró que las zapatillas utilizan un controlador y sensores integrados que captan información sobre la caminata y crean modelos personalizados en tiempo real.

Cómo comprar las Sidekick de Delphy

“Sidekick, combina una década de experiencia en biónica con un diseño que prioriza al ser humano para brindar un soporte natural y adaptable que permite a las personas caminar más lejos y más rápido con menos molestias y fatiga”, detalló la compañía.

Las zapatillas pueden ordenarse en el sitio web de la empresa y constan de un par de zapatos disponibles en color negro y blanco, además del dispositivo que puede personalizarse en tonos plateados, rosas, verde, azul, negro y orquídea.

Las Sidekick Starter Pack están disponibles en diferentes colores para zapatos y para el dispositivo (dephy.com)

Están diseñadas para el uso diario y permiten una descarga articular de más de 100 libras, lo que ayuda a que los usuarios se muevan con más libertad.

Tras hacer el pago de US$4500, la caja que es enviada a los clientes incluye:

Un par de Sidekicks, completamente ensamblados, con accesorios para las espinillas, y adaptados a las medidas específicas del usuario.

completamente ensamblados, con accesorios para las espinillas, y adaptados a las medidas específicas del usuario. Dos baterías y un cargador de doble bahía.

Un par de zapatos.

Un estuche de transporte con el manual del usuario y la herramienta de ajuste en caso de que se necesite.

Qué es la CES 2026 y cuándo se celebró

Se trata de una feria de tecnología que muestra innovación en diferentes campos con una exposición internacional desde un recinto en Las Vegas, de acuerdo con el sitio web del evento.

CES 2026 es uno de los eventos de tecnología más importantes a nivel internacional y tiene lugar en Las Vegas (Web/ces.tech) f11photo

La inauguración tuvo lugar el 6 de enero de 2026 y el evento finalizó el 9 del presente mes. Algunas de las marcas que realizaron presentaciones previas a la apertura, además de Dephy con los Sidekicks, son:

Bosch presentó Cook AI

presentó Cook AI Doosan Bobcat anunció Bobcat Jobsite Companion

anunció Bobcat Jobsite Companion Geely Auto Group presentó Full-Domain AI 2.0

presentó Full-Domain AI 2.0 Hisense estrenó la nueva plataforma RGB miniLED evo

estrenó la nueva plataforma RGB miniLED evo Hyundai presentó su robot Atlas, de su filial Boston Dynamics

presentó su robot Atlas, de su filial Boston Dynamics LEGO presentó el nuevo Smart Brick

presentó el nuevo Smart Brick Sony Honda presentó un nuevo vehículo con capacidades avanzadas

Dentro de las tendencias de tecnología de este 2026, destacan los dispositivos con inteligencia artificial, las herramientas de salud y bienestar, y la ingeniería de movilidad y gestión energética, entre otras.