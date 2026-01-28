Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, miércoles 28 de enero, del Festival Nacional de Folklore

La 66° edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se desarrolla en la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa y se extiende hasta el domingo 1° de febrero. Este popular evento, que convoca anualmente a destacados artistas a lo largo de sus nueve noches, conocidas como “lunas”, llega hoy a su quinta jornada. Mientras el público disfruta de esta celebración musical, muchos se preguntan qué figuras subirán al emblemático escenario durante la noche de hoy, miércoles 28 de enero.

¿Quiénes tocan hoy, miércoles 28 de enero, en Cosquín 2026?

El cantante de tango Ariel Ardit se presenta a la quinta luna de Cosquín 2026 Ral Ferrari - Telam

La quinta luna del Festival Nacional de Folklore contará con una destacada nómina de artistas que prometen una noche inolvidable para los asistentes. La grilla prevista incluye a:

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá (Celebrando a Ramón Ayala)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore 2026

Desde su inicio el sábado 24 de enero, el Festival Nacional de Folklore Cosquín ha recibido a grandes nombres de la música. En sus primeras lunas, pasaron por el escenario figuras como Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Cazzu y Abel Pintos, quienes ofrecieron noches memorables.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

Todavía quedan varios artistas para que pasen por el escenario Atahualpa Yupanqui, como es el caso de Los Nocheros, Soledad Pastoruti, El Chaqueño Palavaecino y Milo J. A partir de la jornada de hoy, la programación se despliega de la siguiente manera:

<b>Luna</b> <b>Fecha</b> <b>Grilla de cantantes y bandas</b> Quinta luna Miércoles 28 de enero Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba Sexta luna Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Séptima luna Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

Para asegurar un lugar en las próximas noches del festival, las entradas se pueden adquirir de forma online o presencial. La venta online se realiza a través del sitio Autoentrada, con precios que varían desde $26.000 hasta $115.000 aproximadamente, a los que se suma un 10% de cargo por servicio. En tanto, los puntos de venta presencial son las boleterías de Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), abiertas de 09:30 a 02:00, y la Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

Cabe recordar que los menores de 6 años ingresan gratis sin butaca al presentar el DNI en la entrada. Desde esa edad, pagan la totalidad del ticket. Además, hay filas reservadas en el sector D para personas con discapacidad.

Cómo ver Cosquín 2026 en vivo

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se transmite en vivo Prensa y Comunicación Cosquín

Quienes no puedan asistir al evento tienen varias opciones para seguir los conciertos del Festival Nacional de Folklore 2026 en vivo:

El canal de YouTube oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “ Aquí Cosquín ”, realiza transmisiones por streaming cada noche.

”, realiza transmisiones por streaming cada noche. Además, TV Pública ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22.

ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22. Canal 10 de Córdoba también televisa el evento para su audiencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.