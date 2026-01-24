Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, sábado 24 de enero, del Festival Nacional de Folklore

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 empieza hoy, sábado 24 de enero, lo que marca la 66° edición de este popular evento que se extenderá hasta el domingo 1° de febrero. La icónica Plaza Próspero Molina, en la ciudad cordobesa, será nuevamente el punto de encuentro para nueve noches de celebración con destacados artistas nacionales de este género musical. La jornada inaugural promete un despliegue de talentos que dará comienzo a uno de los festivales más importantes de la Argentina.

¿Quiénes tocan hoy, sábado 24 de enero, en el Festival Nacional de Folklore?

Jorge Rojas forma parte de la grilla de la primera luna de Cosquín 2026 Diego Lima - LA NACION

La primera luna de Cosquín 2026, que es este sábado 24 de enero, contará con una cartelera diversa que combina figuras consagradas y nuevas promesas del folklore. Esta noche de apertura sentará las bases para una edición memorable, ofreciendo un amplio espectro de la música folklórica.

Los artistas que subirán al escenario son:

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala

Jorge Rojas

Delegación de Santa Fe

Cacharpaya

Cómo ver en vivo el Festival Nacional de Folklore

Festival Nacional de Folklore Cosquín

Para quienes no puedan asistir al festival en persona, existen diversas opciones para seguir las lunas de Cosquín 2026 en vivo. El canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín en YouTube, “Aquí Cosquín”, transmitirá cada noche en directo.

La TV Pública también ofrecerá cobertura completa, tanto por su señal televisiva como por su canal de YouTube. A partir de las 22, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducirán Se Siente Argentina con móviles desde Cosquín. Además, el Canal 10 de Córdoba televisará el evento para su audiencia cada luna en vivo, lo que asegura la llegada de la música folklórica a una amplia audiencia.

La grilla completa de Cosquín 2026

A lo largo de sus nueve lunas, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín presentará a un conjunto de artistas y bandas nacionales estelar. Nombres como Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastoruti y Milo J son solo algunos de los destacados que pasarán por el escenario de la Plaza Próspero Molina.

Así queda la grilla completa del Festival Nacional de Folklore de este año, luna por luna:

Luna Fecha Grilla de cantantes y bandas Primera Luna Sábado 24 de enero Christian Herrera (revelación 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (revelación 2025), Jorge Rojas, Delegación de Santa Fe y Cacharpaya Segunda luna domingo 25 de enero Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu y Delegación de Brasil Tercera luna Lunes 26 de enero Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos y Delegación de Uruguay Cuarta luna Martes 27 de enero Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas Quinta luna Miércoles 28 de enero Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba Sexta luna Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Séptima luna Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026

Cómo comprar las entradas de Cosquín Folklore 2026

Las entradas para el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se pueden adquirir online o presencialmente en las boleterías de la Plaza Próspero Molina y la Oficina de Turismo de Cosquín. Los precios oscilan entre $26.000 y $115.000, más un 10% de cargo por servicio de la ticketera, con acceso gratuito para menores de 6 años con DNI.

Vale recordar que los menores de 6 años entran gratis sin butaca presentando el DNI); desde 6 años pagan. Por su parte, las personas con discapacidad tienen filas reservadas en el sector D.

A continuación, el paso a paso para sacar las entradas de Cosquín Folklore 2026 por internet:

1 Ingresar a Autoentrada

Dirigirse al sitio oficial de Autoentrada. Para hacer la compra, se debe iniciar sesión o registrarse con mail y contraseña.

2 Elegir el evento

Hacer click en “66° Festival Nacional de Folklore“. Seleccionar la noche o “luna” del festival (del 24 de enero al 1 de febrero de 2026) desde el calendario disponible.​

3 Seleccionar entradas

Elegir el sector (A, B, C, D o platea según disponibilidad y preferencia de ubicación en la Plaza Próspero Molina).​ Indicar la cantidad de entradas necesarias y verificar la grilla de precios por sector y fecha.​

4 Pagar las entradas

Completar los datos personales (nombre, DNI, email) y seleccionar el método de pago. Luego confirma el pago. Una vez terminado todo el proceso de compra, llegará a la casilla de correo indicada un mail con la confirmación y los tickets.​ Estos se pueden imprimir o guardar en el celular para presentarlo en la entrada del festival (con código QR válido).