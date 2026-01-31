Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, sábado 31 de enero, del Festival Nacional de Folklore

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 llega hoy, sábado 31 de enero, a su octava luna, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de Argentina. Desde el pasado sábado 24 de enero, la Plaza Próspero Molina en la ciudad cordobesa es el epicentro de uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina que celebra la música nacional. Es así que convoca a multitudes y destacadas figuras año a año, y el edición 66° no es una excepción. Con el evento en su recta final, son muchos los que se preguntan quiénes suben al escenario en esta penúltima noche de celebración.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

¿Quiénes tocan hoy, sábado 31 de enero, en Cosquín 2026?

Este sábado 31 de enero, la octava luna de Cosquín 2026 promete una noche memorable con la presencia de artistas consagrados y nuevas voces. Los fanáticos del folklore y la música argentina se alistan para disfrutar de:

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad

Cacharpaya

Soledad en el CosquÍn de 1996

La presencia de Soledad Pastorutti es, sin duda, uno de los puntos álgidos de la noche que atrae a un gran número de seguidores a la icónica plaza. En esta ocasión, la cantante santafesina hará una celebración especial: se cumplen 30 años desde que ella se subió al escenario de la Plaza Próspero Molina, momento en que encantó a todos con su voz y carisma y marcó el inicio de su larga carrera.

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore 2026

La 66° edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, que se extiende hasta el domingo 1° de febrero, reúne a lo largo de sus nueve lunas a un impresionante listado de artistas. Desde su inicio el 24 de enero, el escenario Atahualpa Yupanqui vio pasar a grandes nombres como Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Cazzu, quienes deslumbraron en las primeras lunas. En días posteriores, figuras como Abel Pintos, Los Nocheros, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino y Los Tekis brindaron espectáculos inolvidables.

Tras la octava luna de hoy, la última jornada, el domingo 1° de febrero, cerrará esta edición con la actuación de Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, y el joven fenómeno Milo J, que promete un cierre a la altura de la tradición de este popular evento.

A continuación, así queda la grilla completa del Festival Nacional de Folklore este fin de semana:

Luna Fecha Grilla de artistas y bandas Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

Cómo ver en vivo Cosquín 2026

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se transmite en vivo

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 ofrece múltiples opciones para seguir los conciertos en vivo.

El canal de YouTube oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “ Aquí Cosquín ”, realiza transmisiones por streaming cada noche.

”, realiza transmisiones por streaming cada noche. Además, TV Pública ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22.

ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22. Canal 10 de Córdoba también televisa el evento para su audiencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.