Cosquín 2026: cuándo tocan Los Nocheros en el Festival Nacional de Folklore

La sexagésima sexta edición del encuentro de música tradicional argentina desarrolla su cronograma oficial en la Plaza Próspero Molina de la localidad cordobesa de Cosquín hasta el domingo 1 de febrero. El Festival Nacional de Folklore transcurre su tercera jornada este lunes con una grilla que presenta a Abel Pintos como la figura principal de la noche.

Cuándo tocan Los Nocheros en el Festival Nacional de Folklore

La emblemática agrupación salteña sube al escenario el jueves 29 de enero durante la sexta luna del festival. El cuarteto comparte la programación de esa fecha con otros referentes de la cultura popular argentina. El cronograma para ese día específico contempla también las presentaciones de Destino San Javier y Yamila Cafrune.

Los Nocheros subirán al escenario Atahualpa Yupanqui durante la sexta luna del jueves 29 de enero

Los asistentes a la plaza pueden presenciar además el homenaje a Musha Carabajal y las actuaciones de Lautaro Rojas junto a Bruno Arias. Las Voces de Orán participan de un tributo a Federico Córdoba en conjunto con el grupo Ceibo. La jornada cierra con el despliegue de Los Tekis y la intervención artística de la delegación de Japón.

La presencia del grupo de Salta genera interés entre los seguidores del festival que asisten a la ciudad cordobesa desde el inicio de las actividades el pasado sábado 24 de enero. La comisión organizadora ratifica la participación de los músicos como uno de los momentos centrales de la segunda mitad del certamen.

El acceso al predio para esa velada requiere la compra previa de pases debido a la gran afluencia de público que recibe la localidad de Cosquín durante la semana.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

Cómo verlo online y como sacar entradas

La organización dispone de alternativas digitales y televisivas para el seguimiento de los conciertos desde cualquier punto del país. El canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore en YouTube, bajo el nombre Aquí Cosquín, emite las nueve lunas del evento de forma directa.

La TV Pública ofrece una cobertura especial a través de su señal de aire y su espacio en la plataforma de videos. El programa Se Siente Argentina inicia su transmisión a las 22 con la conducción de Coki Ramírez y Marcelo Iribarne. El Canal 10 de Córdoba también televisa las alternativas de cada noche para los televidentes de la provincia.

El valor de las entradas para acceder a la Plaza Próspero Molina oscila entre 26.000 y 115.000 pesos

Los ingresos para la Plaza Próspero Molina mantienen su venta a través de la plataforma Autoentrada. Los precios de los tickets varían entre 26.000 y 115.000 pesos según la ubicación elegida en los sectores A, B, C, D o plateas. El sistema digital aplica un cargo adicional del diez por ciento por el servicio de gestión de la ticketera.

Los puntos físicos de venta atienden al público en las boleterías del predio sobre las calles Obispo Bustos y San Martín. La Oficina de Turismo local también funciona como centro de expendio de entradas. Los niños con edad inferior a los seis años entran sin costo si no ocupan una butaca. Los sectores identificados con la letra D poseen filas reservadas para personas con discapacidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.