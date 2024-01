Crece el amor en Gran Hermano: el beso de Bautista y Denisse en la fiesta del viernes

escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe), la edición de este año trajo consigo nuevas peleas, discusiones y relaciones amorosas. El vínculo entre dos hermanitos crece cada día y un nuevo beso selló el amor entre ambos.

Se trata de Denisse y Bautista, la pareja recientemente forjada por varias situaciones a solas, dormidas en la misma cama y hasta un beso delante de todos. En la previa de la fiesta del viernes, la cual era de disfraces, un nuevo encuentro se dio entre la pareja.

Mientras Denisse estaba limpiando la boca de Bautista, Lucía se hizo presente para observarlos. Parecía que el joven uruguayo se había manchado con maquillaje y su enamorada lo estaba ayudando a quitárselo. Fue cuando Lucía se acercó, les tomó las cabezas por detrás y los empujó mutuamente hacia adelante. Allí, los hermanitos se fundieron en un beso que los usuarios de X no dejaron pasar.

“Re forzado eso, tiene que venir otra persona a decirles que se besen, ya cansan, se gustan o no, o solo quieren un shipp”, “Dame a los dos más aburridos que tengas... No, no tanto…”, “Ya re chaparon antes, por la noche duermen juntos. Igualmente embole, prefiero el juego de Joel y Furia”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

La relación entre Bautista y Denisse comenzó en los primeros días dentro de la casa. El jugador entró en el segundo día y rápidamente se acercó a la chubutense. Si bien Denisse le había revelado a Santiago del Moro que le atraía el oriundo de Chivilcoy, Alan, esa relación no prosperó.

El primer beso entre Bautista y Denisse que se volvió viral en redes sociales

Según reveló el propio Alan, no soportaba el hecho de tener que esperar para que Denisse le diera un beso y rápidamente se alejó de la joven. Luego, comenzó una relación de amistad, que a veces se confunde con Sabrina.

De todas formas, y después de este desencuentro entre Alan y Denisse, Bautista reveló que al comienzo del juego, no había puesto su mirada en ella. Si bien los acercamientos físicos estuvieron presentes, el jugador desmintió que el vínculo se hubiera iniciado tan prontamente y que es algo reciente.