Una ex Casi Ángeles emocionó a todos al revelar que será mamá por primera vez

Guadalupe Anton tenía nueve años cuando irrumpió en la pantalla de Telefe como Anita, una de las huérfanas del hogar Modelo Demont en Chiquititas. Su participación fue tan destacada que Cris Morena decidió impulsar su carrera y la convocó para interpretar a Alelí Ordóñez en Casi Ángeles. Si bien su vida profesional dio un giro, se alejó del ojo público y se recibió de psicóloga, continúa activa en sus redes sociales y hoy, 20 años después, muchos recuerdan su paso por la televisión. Justamente esta semana, la joven emocionó a todos al anunciar, con una sentida publicación, la noticia más feliz: será mamá por primera vez.

“A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré de que venías en camino y me cambió la vida para siempre. Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré de que estabas conmigo”, expresó Guadalupe Antón en una publicación que hizo en Instagram. “Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece”, continuó.

Guadalupe Antón reveló a través de un posteo de Instagram que se convertirá en mamá (Foto: Instagram @guadalupeantonok)

Luego, le dedicó unas palabras a su novio Matías Merniez. “Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso. Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi, supe que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo”, expresó. Él ya es padre de una niña llamada Felicitas.

Antón compartió imágenes del test de embarazo, de la ecografía y de su familia (Foto: Instagram @guadalupeantonok)

“Gracias a mi familia, a la familia de Mati, que ya es la mía también, y a mis amigas por sostenerme. Esto recién empieza”, agregó. Por último, reveló que la fecha en la que decidió hacer pública la noticia tenía un significado muy especial. “Elegí el día de tu cumpleaños, hoy 3 de febrero, para contárselo a todo el mundo y para regalártelo a vos. Te amo con mi alma, Olivia, felices 11 años donde quiera que estés”, sentenció en honor a su perrita fallecida.

Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de la ecografía, otras en las que mostró el test de embarazo y una dulce postal familiar. También sumó un video de cuando fue con su novio a una visita médica donde pudieron ver al bebé y escuchar el latido del corazón y de cuando, durante una noche lluviosa, recorrieron las calles en busca de un quiosco para cumplir un antojo.

Los mensajes de felicitaciones no tardaron en llegar; Gastón Dalmau, quien interpretó a su hermano mayor en Casi Ángeles, le dedicó un especial saludo (Foto: Instagram @guadalupeantonok)

Rápidamente, el posteo se llenó de dulces mensajes para la futura madre. “¡Felicitaciones, Guadi! Vas a ser una gran mamá“, escribió Gastón Dalmau, quien interpretó a su hermano mayor en Casi Ángeles y con quien hasta la actualidad tiene una relación muy cercana. “Te amo, todo va a ser increíble, me tiene manija”, expresó Nazareno Antón, su hermano en la vida real, y Paulina Vetrano, hermana de Candela Vetrano, otra ex Casi Ángeles, sumó: “¡Felicitaciones, Guapi! ¡Qué regalo hermoso!“.

A los 28 años, Guadalupe Antón se dedica, desde 2022, a ejercer como psicóloga, vocación que descubrió a los siete años. “La psicóloga fue la que me recomendó teatro y por eso arranqué en aquel momento la carrera como actriz. Ella fue clave en mi vida y yo, desde muy chiquita, sabía que quería hacer lo que ella había hecho conmigo, o sea, poder cambiarle la vida a la gente”, contó en una entrevista con LA NACION publicada en agosto de 2025. Aunque está abocada a su profesión, aseguró que le gustaría volver a trabajar en televisión.