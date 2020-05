La periodista de Telefé y el infectólogo protagonizaron una ida y vuelta por la extensión del aislamiento, preventivo y obligatorio en el país Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020 • 12:16

Con las reiteradas prórrogas por el Gobierno, la Argentina superó los 65 días de la cuarentena obligatoria para prevenir contagios de coronavirus. Esta situación originó un debate entre mantener las restricciones durante emergencia sanitaria y permitir la reapertura de comercios. En este sentido, se produjo un intercambio de opiniones entre la periodista Cristina Pérez y el infectólogo Pedro Cahn en la emisión de anoche de Telefé Noticias .

Este viernes, tras la confirmación de 718 nuevos caaso positivos y 20 muertes a raíz de COVID-19 , la coconductora del ciclo y el miembro del Comité de Expertos que asesora al Gobierno debatieron sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Cahn explicó que la distribución del contagio no responde al nivel socioeconómico de la población sino al contacto entre las personas. "Si bien el 46% de los contagios tiene lugar en los barrios más vulnerables, el resto de los casos se da en los otros lugares de la ciudad. Hay vasos comunicantes entre los distintos barrios, entre los distintos sectores", afirmó el infectólogo.

Luego de haberlo escuchado, Pérez tomó la palabra y aclaró que una vez que el Gobierno oficialice la extensión de la cuarentena hasta el lunes 8 de junio , nuestro país habrá superado a Wuhan, la zona cero del brote de la pandemia. Y preguntó: "¿Con esta estrategia Argentina va ir por cuántos meses de cuarentena?".

El ida y vuelta que protagonizaron la periodista de Telefé y el infectólogo que integra el Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud. 03:05

Video

"No lo sé. La verdad que tener el récord de semanas de cuarentena no es ni bueno ni malo en la medida de que lo podamos medir con el principal objetivo que es reducir el número de muertes". Fue entonces que Pérez lo interrumpió y señaló: "Hay comerciantes quebrando, hay gente que no tiene ingresos. Algunos no van a morir de coronavirus, pero se van a morir de otra cosa ".

Tras hacer una pausa, el infectólogo respondió que no era fanático de la cuarentena y explicó que, como otros, el confinamiento le impide tener contacto con sus seres queridos y explicó que también ni él ni su familia son ajenos a las situaciones complejas de estos tiempos. "No veo a mis nietos desde el 15 de marzo y tengo a mi cuñado y a mi sobrina tienen un negocio de ropa y no trabajan desde el 20 de marzo", aseguró.

Al retomar el planteo, Cahn sostuvo que el argumento de que la gente se muera por falta de trabajo en lugar de COVID-19 es "equivocado". "Cuando uno ve la crisis económica en los Estados Unidos, país que no quiso adoptar una cuarentena centralizada, tiene 40 millones de personas desocupadas y además tiene un récord mundial de infectados y un altísimo número de muertos. No es cierto que si se levanta la cuarentena, la crisis económica va a ser menor, porque si la gente se muere, tampoco contribuye a la producción", advirtió.

Hacia el final de la entrevista, el infectólogo explicó que el Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud, colectivo que él encabeza, busca encarar la problemática de la pandemia desde tres planos en paralelo. "La dimensión sanitaria, que es muy seria; la dimensión socio-económica y la dimensión psicológica-individual. Y eso es lo que hace que se haya podido levantar en amplios sectores del país donde hay 'zonas blancas', no hay contagios", concluyó.