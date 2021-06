Cristina Pérez se enojó por los faltantes de la vacuna Sputnik V: “La gente está desesperada”

“Ahora nos reclaman la segunda dosis del veneno”. Con esa irónica frase, Alberto Fernández se refirió al retraso en la llegada al país de la segunda dosis de la Sputnik V. Desde el editorial de su programa Confesiones en la noche (Radio Mitre), Cristina Pérez cargó contra el Gobierno y consideró que la elección de esa vacuna fue ideológica y perjudicó a los argentinos.

“Seguramente, allá por el año pasado, fue apresurado e irresponsable por parte de la doctora [Elisa] Carrió hacer una denuncia por envenenamiento cuando el Gobierno había atado su suerte a la vacuna rusa sin los estudios internacionales que la validaran. Tampoco hay que olvidar eso. Pero hoy, señor Presidente, lo del veneno ya es una ironía gastada. Una ironía vencida, fuera de tiempo y usted debería darse cuenta. Hay gente que está desesperada por la segunda dosis ante la inminencia de nuevas variantes o cepas del virus. Y usted elige chicanear a la oposición en vez de darle respuestas a esas seis millones de personas que esperan su segunda Sputnik V. Algo sobre lo que una vez más su Gobierno tiene que admitir que no pudo cumplir”, analizó la periodista en el comienzo del editorial de este miércoles.

Ante la magnitud del problema, Pérez recalcó que la Argentina podría tener un porcentaje más elevado de su población ya vacunado si no se hubieran descartado las vacunas de otros laboratorios. “Hoy es que se multiplica la magnitud de aquella negligencia y de aquel error de comprar vacunas en función de la ideología y no en función de garantizar el insumo suficiente que, en definitiva, evita las muertes por Covid y permite reestablecer la normalidad: la vacuna. Por lo tanto, se suman los que murieron por no ser vacunados cuando no llegaron todas esas vacunas que usted prometió, pudiendo contar, por ejemplo, con millones de dosis de Pfizer; se suman esos a los que ahora tampoco cuentan con la segunda dosis a tiempo”, enumeró.

Pérez sostuvo que con la críticas a la oposición, el Gobierno solo busca relativizar su error cuando faltan pocos meses de las PASO y las elecciones legislativas de medio término. “Compraron vacunas por ideología y vuelve a pagarlo la gente con el retraso de la segunda dosis. La compra ideologizada y fallida es el pecado original. Pero la frivolidad de querer taparlo con polémicas baratas y electorales en medio de la preocupación de tantos y en medio de la urgencia no es menos imperdonable. Porque no son tiempos para frivolidad”, opinó.

Sobre el final de su editorial, Pérez remarcó la imposibilidad de contar con las dosis que donaría el gobierno de Joe Biden porque no se inició el proceso mediante el cual la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) las apruebe. “Fíjense, no podemos ni recibir las donaciones que hacen los Estados Unidos. Porque esas vacunas, las norteamericanas, ni siquiera intentaron hacerlas aprobar localmente. No son tiempos para la frivolidad. Aunque para evitar la frivolidad, habría que tener respuestas. Y la respuesta ayer vino de Rusia, que salió a decir que la prioridad es su necesidad interna. ¿Cuál fue la prioridad de la Argentina? La verdad, no lo sabemos porque entender, no se entiende. Solo está claro que eligieron a los chinos, a los rusos y a los laboratorios amigos. Ahora el virus nos vuelve a correr el arco. Y más allá de que no puedan, queda horrible que quieran tapar el sol con la mano. Ya todos nos dimos cuenta”, concluyó.

LA NACION