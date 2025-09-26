Cuál es la curiosa nueva categoría de los Martín Fierro
Aptra anunció una premiación inédita para un sector en particular; la ceremonia ya tiene fecha y lugar asignados para su primera edición
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) anunció la creación de una versión inédita de sus galardones. La entidad, presidida por Luis Ventura, suma una premiación enfocada en un rubro ajeno a los medios de comunicación y el espectáculo.
Qué es el Martín Fierro Salud y cuáles son sus ternas
La nueva versión del galardón es el Martín Fierro Salud. Esta premiación busca brindar un reconocimiento a quienes “sostienen, transforman e innovan día a día en el cuidado de la vida”.
La iniciativa abarca desde hospitales públicos y proyectos comunitarios hasta la investigación científica y la comunicación en el área. También considera a pacientes y a las industrias del sector.
La primera edición se realizará el 18 de noviembre a las 20 en el Salón Fresno del Golden Center. El valor de cada mesa para el evento es de tres millones de pesos. Las categorías definidas para esta ceremonia inaugural son doce:
- Salud que nos une
- Educación para la salud
- Investigación con compromiso social
- Innovación
- Comunicación y divulgación
- Manos que cuidan
- Empresas con sentido
- Capitales que transforman
- Cobertura de valor
- Industria que alimenta
- Deporte y salud
- Pacientes protagonistas
La estrategia de expansión de los premios
La incorporación de una categoría dedicada a la salud se enmarca en un proceso de diversificación de los premios que impulsa Luis Ventura desde la presidencia de Aptra. La entidad trascendió en los últimos años el reconocimiento estricto a la radio y la televisión.
La creación de ceremonias como el Martín Fierro Digital, el de la Moda y el Latino generó desacuerdos en una parte del público y la industria. La nueva versión se suma a esta tendencia de expansión hacia nuevos rubros.
Qué otras versiones del galardón se mencionan
La diversificación de la marca Martín Fierro podría no detenerse en el área de la salud. Ventura confirmó a LA NACION la existencia de negociaciones para crear una versión exclusiva para mascotas.
“Hay una productora, una empresa muy importante, que me ha ofrecido hacerlo con una buena propuesta. Era tentador. Lo estuvimos negociando, pero no, no se avanzó más, quedó en eso”, detalló el presidente de Aptra.
Otra propuesta en análisis es la de un Martín Fierro para el sector inmobiliario. “Con el de inmobiliarias quieren hacer algo groso. Me pidieron averiguar en La Rural, Hilton, Sheraton”, adelantó Ventura sobre las conversaciones en curso.
También defendió su rol en la búsqueda de nuevas oportunidades para la asociación. “No necesitamos nosotros ir a tocar timbre para organizar Martín Fierro ¡Vienen y nos proponen! ¿Qué hago? ¿Digo ‘No, quiero hacer solo uno por año’? ¡Entregamos uno y nos morimos de hambre! Después van a aparecer a marcar: ‘¡Qué mala administración, no da el balance!’“, destacó.
Cuántos Martín Fierro existen y cuáles están pendientes
Actualmente, Aptra entrega diez tipos de premios de manera regular:
- Martín Fierro de Televisión
- Martín Fierro de Radio
- Martín Fierro Digital
- Martín Fierro de la Moda
- Martín Fierro Federal
- Martín Fierro Latino
- Martín Fierro de Cable
- Martín Fierro de Cine y Series
- Martín Fierro de Portales Web
- Martín Fierro de Teatro
Además, la asociación anunció en el último tiempo otras siete ediciones que aún no se realizaron:
- Martín Fierro de Streaming
- Martín Fierro de Gaming
- Martín Fierro de Fútbol
- Martín Fierro de Joyeros
- Martín Fierro Publicitario
- Martín Fierro Inmobiliario
- Martín Fierro de la Música
