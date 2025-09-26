Qué se sabe de la salud de Thiago Medina
Las últimas actualizaciones indican que permanece en terapia intensiva, con familiares y seguidores pendientes de su evolución
- 3 minutos de lectura'
Thiago Medina protagonizó un grave siniestro vial mientras circulaba en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Desde entonces, se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, con los pulmones muy comprometidos donde lucha por su vida. Ante la gravedad del accidente, crece la expectativa y la preocupación por conocer las últimas actualizaciones sobre su estado de salud.
Durante la jornada de este viernes, en Puro Show (eltrece) confirmaron que el cuadro de salud de Thiago Medina se mantiene igual que en el último parte médico, por lo que continúa internado en terapia intensiva y en estado reservado.
Además, pese a que no se emitió un nuevo parte médico desde el hospital, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, informó a través de sus redes sociales que “se encuentra estable y no presentó fiebre”. También, aclaró que “se siguen realizando las curaciones de la cirugía y continúa con antibióticos”. Tras visitarlo, volvió a pedir oraciones por su recuperación y enfatizó: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que estamos esperando”.
En esa misma línea, Camila, una de las hermanas del exparticipante del reality show, compartió nueva información a través de sus redes sociales, donde destacó que Medina “continúa estable” y que “no presentó fiebre”, lo que brindó un alivio a sus seguidores que esperan novedades sobre su recuperación.
Tras conocerse la situación médica que atraviesa el exparticipante de Gran Hermano, Sergio, uno de sus hermanos, se mostró devastado y preocupado. “Es una situación extrema”, declaró al programa Puro Show (eltrece). “Su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado y arreglado, y debe responder el cuerpo a las curaciones realizadas“, detalló.
Qué dice el último parte médico de Thiago Medina
Según el último parte médico difundido por el hospital, a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Los especialistas destacaron que pudo superar adecuadamente “los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”. Además, explicaron que “como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.
En el mismo comunicado, señalaron que en las últimas horas el exparticipante de Gran Hermano “presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”.
Cabe destacar que en medio de todo esto, por iniciativa de Daniela Celis, familiares, amigos, celebridades y fanáticos de Gran Hermano se volcaron a las redes sociales, compartiendo historias en Instagram para pedir oraciones y enviar fuerzas por la pronta recuperación de Thiago Medina.
