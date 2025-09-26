Maxi López confirmó el nuevo noviazgo de Wanda Nara y contó detalles del día que conoció a Martín Migueles

Quienes siguieron de cerca la separación de Wanda Nara y Maxi López, probablemente nunca se imaginaron que 12 años después iban a compartir asados de domingo, encuentros familiares y hasta un programa de televisión. Se llevan bien, son amigos y se acompañan mutuamente en la crianza de sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino. El exfutbolista se instaló en Buenos Aires para comenzar con las filmaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y coincidió con su ex no solo en el set, sino también “afuera”. Incluso fue el encargado de confirmar la nueva relación de la conductora y hasta dio sus impresiones sobre Martín Migueles.

López habló con LAM (América TV) sobre su nuevo desafío como cocinero en el reality que tendrá como conductora, justamente, a Wanda Nara. “Tengo que mejorar en la cocina. Voy a mejorar, por ahí puedo sorprender”, admitió con confianza. Dijo que ahora está enfocado en disfrutar de sus hijos y acompañar a Valentino, que sufrió una grave lesión y deberá ser operado en los próximos días. En cuanto a dónde se hospeda, aclaró que si bien tiene su casa y se queda ahí, va bastante seguido a la casa de su ex porque sus hijos continúan con el colegio y sus actividades deportivas, así que se acomoda al ritmo de ellos.

Maxi López se instaló en Buenos Aires y se reencontró con sus tres hijos mayores, fruto de su relación con Wanda Nara

Esto le dio el pie a la cronista para preguntarle por sus impresiones sobre Martín Migueles, el hombre al que vinculan sentimentalmente con Nara. “¿Quién?“, respondió rápidamente haciéndose el desentendido. Acto seguido, se le aclaró a quién hacían referencia y, para su sorpresa, López no se guardó nada: “¡El novio de Wanda! Soy muy malo con los nombres, perdón. El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él; cocinó, nos abrió la puerta a mí, a los chicos. Es un copado, superbién".

Ante esto, le mencionaron las polémicas alrededor de Migueles por su vínculo con Elías Piccirillo, expareja de Jesica Cirio. “Yo en lo personal no entro porque no conozco la situación; se portó super bien con nosotros, con los chicos, así que yo me quedo con eso”, se limitó a decir.

Días atrás, Wanda Nara fue vista en la cancha de River junto a Martín Migueles (Foto: Redes Sociales)

Con respecto a su presente, explicó que en este momento su prioridad es la salud de su hijo Valentino. López tiene el corazón dividido entre la Argentina y Suiza. En Buenos Aires están sus tres hijos mayores y en Ginebra su pareja, Daniela Christiansson con su hija Elle y su bebé en camino. Explicó que va a ir balanceando las demandas tiempo al tiempo: “Tengo chicos acá y allá, me la paso extrañando en todos lados, pero bueno, es lo que me toca, así que voy y vengo todo lo que puedo”.

El ex River también habló de la “super” relación que tiene hoy con Wanda Nara, después de tantos años de disputa. “Fue mucho tiempo peleando y ahora es tiempo de paz. Quiero que las cosas estén bien como ahora, así los chicos también están bien, que es lo más importante”. En ese sentido, aseguró que su ex “tiene que estar bien porque hay muchas cosas que pasan en su vida”. Aseguró que la vio bien y disfrutando de lo que hace: “Eso es lo importante porque si los chicos ven una mamá feliz y sana, ellos son felices también”.

Tras regresar a Buenos Aires, López se reencontró con sus hijos, Wanda Nara y su familia

Con respecto a la salud de la conductora, que en 2023 le diagnosticaron leucemia, advirtió que la ve bien y recordó cómo fue el día que se enteró de la noticia. Contó que lo llamaron de madrugada, porque el médico que la atendió era amigo suyo: “Me organicé, tomé un vuelo y vine en aquel momento”. Se instaló en Buenos Aires para estar cerca de sus hijos y acompañar a su exesposa. Por último, le preguntaron si podría haber un reencuentro con Mauro Icardi cuando regrese a la Argentina, pero prefirió irse antes de responder.