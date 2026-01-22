El músico británico Phil Collins expuso su situación personal y los desafíos médicos que enfrenta a pocos días de sus 75 años. La cadena BBC preparó un ciclo de cinco episodios sobre su trayectoria. En este material, el artista aborda el origen de sus dolencias físicas. El autor de éxitos mundiales describió las limitaciones que condicionan su presente lejos de las actuaciones en vivo.

Qué enfermedad tiene Phil Collins que le impide volver a los escenarios

La principal afección del cantante reside en una lesión en las vértebras de la zona superior del cuello que sufrió durante la gira de 2007. Este incidente derivó en daños neurológicos permanentes que afectan su movilidad y su capacidad para ejecutar instrumentos.

El último show de Phil Collins con Genesis

El intérprete de “In The Air Tonight” lidió con diversas complicaciones físicas desde aquel tour con su banda. Sus problemas incluyen dificultades en las extremidades y secuelas motrices que forzaron su retiro definitivo de las presentaciones públicas.

“Todo lo que podía salir mal me salió mal”, declaró el compositor a la prensa británica en una producción dedicada a su vida. Las lesiones en la columna vertebral condicionan su postura y su destreza física desde hace más de 15 años.

Cómo afecta la enfermedad la vida diaria de Phil Collins

Collins cuenta con una enfermera interna durante las 24 horas en su domicilio para garantizar el cumplimiento de su tratamiento. Esta medida responde a la necesidad de supervisar la toma de medicamentos y asistir al músico en sus desplazamientos habituales.

Una lesión en las vértebras del cuello durante la gira de 2007 originó sus daños neurológicos permanentes Reuters

Se sometió a cinco cirugías en sus rodillas para intentar recuperar la funcionalidad de sus piernas. Actualmente utiliza muletas o apoyos externos para caminar. Los registros médicos indican que el desgaste físico acumulado durante su carrera impactó de forma severa en su sistema óseo y nervioso. “Puedo caminar, aunque con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea”, detalló el artista en la entrevista que difundieron Variety y The Independent. El músico permanece bajo vigilancia constante debido a la fragilidad de su estado general.

El proceso de sobriedad y los desafíos de salud

El baterista alcanzó recientemente dos años de sobriedad tras un período marcado por la dependencia al alcohol. Collins reconoció que el consumo excesivo de bebidas ocurrió durante sus años de mayor inactividad y tras el regreso a los escenarios en giras previas.

Collins cuenta con asistencia médica constante las 24 horas para supervisar su medicación diaria Captura de video

Su asistente personal mantiene el registro de la fecha exacta en la que el músico abandonó ese hábito nocivo. “Disfruté de volver a una gira. Al salir de gira, pensé: ‘Bueno, voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer’”, explicó el cantante sobre su conducta pasada.

El artista pasó varios meses bajo cuidado hospitalario debido a caídas y accidentes derivados de su debilidad física. La recuperación de sus adicciones representa un pilar fundamental en su actual esquema de vida en su residencia.

"Against All Odds (Take A Look At Me Now)" de Phil Collins

Desmentida de rumores y hospitalización reciente

En julio de 2025 circularon versiones sobre un posible ingreso del músico a cuidados paliativos. Un representante de Collins negó estas afirmaciones y aclaró que el artista atravesaba una rehabilitación tras una intervención quirúrgica específica.

El medio británico The Independent confirmó en aquel momento que la hospitalización respondió a una cirugía de rodilla programada para mejorar su calidad de vida. Las redes sociales difundieron datos erróneos sobre la gravedad extrema de su cuadro clínico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.