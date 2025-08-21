Cuándo aparece la China Suárez en la serie En el barro

La serie En el barro, el esperado spin-off femenino de El Marginal, irrumpió con una fuerza arrolladora en el ranking de Netflix, posicionándose como la producción más vista a tan solo cinco días de su estreno. Sin embargo, en medio del furor causado por las actuaciones de su elenco principal, una ausencia llamó la atención de los espectadores: la de María Eugenia ‘la China’ Suárez, quien había sido anunciada previamente como parte fundamental del reparto. Ahora se confirma que su esperada aparición se concretará recién en la segunda parte de esta exitosa ficción.

La propia actriz desde Estambul, donde se encuentra instalada junto a su novio Mauro Icardi, comenzó a disipar la intriga al compartir detalles y adelantos inéditos de su personaje, Nicole. En sus historias de Instagram posteó algunas imágenes del detrás de escena del rodaje. En estas fotografías, se la pudo ver junto al resto del elenco femenino, inmersa en las intensas grabaciones que tuvieron lugar dentro de una cárcel real, lo que generó aún más expectativa entre sus seguidores y los fanáticos de la serie. “Falta menos para conocer a Nicole”, comentó emocionada.

El personaje de la China Suárez en la serie se llama Nicole (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El personaje de Suárez promete ser uno de los giros más impactantes y disruptivos de la trama carcelaria. Según se reveló será una “prostituta vip de clientes millonarios” que, por circunstancias aún no detalladas, ingresará al complejo y peligroso penal “La Quebrada”. En una de las imágenes se la puede ver sentada en un auto, rodeada de cámaras y equipos de filmación, lo que sugiere una entrada dramática y de gran relevancia para el desarrollo de la historia.

Para encarnar este rol, la ex Casi Ángeles se sometió a un radical cambio de look, un aspecto que ella misma destacó como fundamental para la construcción de la identidad de Nicole. Su cabello se oscureció, sus cejas fueron rapadas, y su ropa se basó en prendas deportivas, una estética que contrasta notoriamente con los papeles que había interpretado en sus trabajos anteriores.

La China Suárez adelantó cómo será su participación en la serie En el barro (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo”, afirmó la actriz, quien subrayó la novedad y el desafío que representó este nuevo rol interpretativo en su carrera. Además, compartió una particular y curiosa coincidencia entre la naturaleza de su personaje y un miedo personal profundamente arraigado. “Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”, confesó.

¿Dónde ver En el barro?

En el barro es una producción creada por Sebastián Ortega y desarrollada por Underground, que cautivó a la audiencia desde su lanzamiento con las destacadas actuaciones de Ana Garibaldi, María Becerra, Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega y Carolina Ramírez, entre otras talentosas actrices. La primera temporada, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix, consta de ocho episodios con una duración que oscila entre los 45 y 60 minutos, los cuales ofrecen una inmersión profunda y cruda en el universo femenino de la prisión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.