La 83° edición de los Globo de Oro ya tiene fecha y los fanáticos de los espectáculos y del cine comienzan con la expectativa para pensar quiénes serán los ganadores del galardón en base a todos los nominados.

Cuándo son los Globo de Oro 2026

La fecha establecida para la edición 83 de los Globo de Oro 2026 es el 11 de enero. Así lo anunció la organización, en conjunto con el listado de nominados y otros detalles del evento que premiará los mejores trabajos y producciones de la pantalla grande y chica.

Los Golden Globes serán el 11 de enero de 2026 Jordan Strauss - Invision

Dónde se podrán ver los Globo de Oro 2026

Según anunciaron, oficialmente el evento se transmitirá en vivo por la emisora norteamericana CBS, que tendrá disponible una emisión en vivo a través de Internet, en su canal de YouTube. Además, la noche se podrá ver a través de otra trasmisión en vivo en Paramount+.

La lista de todos los nominados a los Globo de Oro 2026

Ya se anunció la lista de los nominados a las distintas categorías de los Globo de Oro.

La políticamente cargada Una batalla tras otra lidera con 9 nominaciones la contienda por los premios que serán entregados el 11 de enero, seguida del drama noruego Valor sentimental, con 8, y la cinta de terror de época Pecadores, con 7.

Según se anunció, Sarah Jessica Parker será la sexta ganadora del Premio Carol Burnett de los Globos de Oro, que se entregará en una ceremonia televisada por CBS el 8 de enero. Parker ha recibido cuatro Globos de Oro, todos como actriz principal de comedia por Sex and the City, y este galardón sella su trayectoria.

Sarah Jessica Parker se llevará el Premio Carol Burnett Collage

Cine

Mejor película dramática

Frankenstein

Hamnet

Un simple accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película musical o de comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Mejor actor, drama

Joel Edgerton – Sueños de trenes

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – La máquina: The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Mátate, amor

Renate Reinsve – Valor sentimental

Julia Roberts – Cacería de brujas

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Lo siento, cariño

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet – Marty Supremo

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Amanda Seyfried – El testimonio de Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

“Una Batalla Tras Otra” Encabeza Las Nominaciones A Los Golden Globes 2026

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una batalla tras otra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt – La máquina: The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – La hora de la desaparición

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor director

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Pecadores

Guillermo Del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un simple accidente

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor película en idioma no inglés

Un simple accidente – Francia

– Francia No Other Choice – Corea del Sur

– Corea del Sur El agente secreto – Brasil

– Brasil Valor sentimental – Noruega

– Noruega Sirat. Trance en el desierto – España

– España La voz de Hind Rajab – Túnez

Mejor logro cinematográfico o taquillero

Avatar: Fire and Ash

F1

Las guerreras k-pop

Misión imposible: Sentencia final

Pecadores

La hora de la desaparición

Wicked: For Good

Zootopia 2

Mejor película animada

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie Or The Character Of Rain

Zootopia 2

Televisión

Mejor serie dramática

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Severance

Caballos lentos

The White Lotus

Mejor actor dramático

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Caballos lentos

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz dramática

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – The Last Of Us

Keri Russell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor serie musical o de comedia

Primaria Abbott

El oso

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

The Studio

Mejor actor musical o de comedia

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders In The Building

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Only Murders In The Building

Jeremy Allen White – El oso

Una batalla tras otra, con Leonardo Di Caprio

Mejor actriz musical o de comedia

Kristen Bell – Nobody Wants This

Ayo Edebiri – El oso

Selena Gomez – Only Murders In The Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Merlina

Jean Smart – Hacks

Mejor miniserie o película para televisión

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Mejor actor de miniserie o película para TV

Jacob Elordi – The Narrow Road To The Deep North

Paul Giamatti – Black Mirror

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monstruos: La historia de Ed Gein

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – La bestia en mí

Mejor actriz de miniserie o película para TV

Claire Danes – La bestia en mí

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Long Bright River

Sarah Snook – All Her Fault

Michelle Williams – Dying For Sex

Robin Wright – The Girlfriend

Películas con más nominaciones