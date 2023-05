Cuánto cuesta la cartera Chanel robada a Majo Martino: “Es una inversión”

escuchar

María José “Majo” Martino recuperó su cartera tras haberla extraviado en una gala benéfica a inicios de esta semana. Luego de su lamento en público, la periodista se mostró agradecida de tenerla nuevamente con ella y reveló el valor real que cuesta un modelo Chanel como ese. Si bien admitió que no le gusta hablar de dinero ante la cámara, confirmó que ella la consiguió por una suma inferior a la actual.

Majo recuperó su cartera y reveló el valor real de la misma

Lo cierto es que Martino vivió una odisea luego de perder la cartera. Tras su participación en un evento que organizó la Cruz Roja Argentina junto a Locho Loccisano en el Hotel Alvear, la periodista hizo un descargo en su cuenta de Twitter desde donde informó la angustiante situación.

Al día siguiente, en Desayuno Americano (América), su novio contó que la periodista se olvidó el bolso en el baño y que luego de una búsqueda incansable, nunca dieron con ella. Además, destacó que se ofreció a pararse en la puerta para observar a los que salían, con la hipótesis de que alguien la había tomado por confusión: “Empezamos a ver si alguien se llevaba la cartera”.

En ese contexto, su estrategia fue avisarle al personal de seguridad y mirar los videos de las cámaras. “Estuvimos hasta las cuatro de la mañana con Locho en un lugar recóndito del Hotel Alvear mirando imágenes, cámara por cámara”, expresó Majo. En esa misma línea, destacó la colaboración de una empleada del hotel, que intervino cuando encontró la cartera abandonada en el baño y que ayudó a identificar a la responsable del robo. “Nos dijo: ‘Miren, una señora preguntó de quién es la cartera’ y esta mujer que estaba adentro del baño dijo: ‘Es mía’. Agarró la cartera y se fue”.

A pesar del calvario, este martes Martino dialogó nuevamente con Desayuno americano y celebró tener consigo el costoso bolso. Al inicio de la entrevista con el panel, Pamela David consultó: “Ya está. ¿Me la prestás algún día para un evento?”, y luego de una carcajada, añadió: “No tengo, de hecho no me gustaban hasta ayer las carteras. No me llamaban la atención, nada. Ahora me estarían obsesionando. Es una buena inversión”.

Luego del comentario de David, Martino resaltó: “No me gusta hablar de dinero en la tele para nada. No costó lo que dicen que cuestan”. “Vos lo compraste a menos Majo, pero la realidad es que hoy si la vendés te llegarían a pagar 7800 euros [equivalentes a 1.957.800 pesos al cambio oficial]”, respondió la conductora y añadió: “Están a ese valor. No significa que vos la hayas comprado”. “Está buena la suma”, replicó la exparticipante de El hotel de los famosos (El Trece).

Majo Martino junto a Locho en plena búsqueda de su cartera

Con mucho humor, en su cuenta de Instagram la periodista compartió un video en el cual se mostró junto a Locho en plena búsqueda de su cartera. Desde la oficina de seguridad, junto con el personal a cargo, revisaron las cámaras y el paso a paso de cada persona que se acercó al baño. Luego de una mala experiencia, volvió a lucir su modelo Chanel y le agradeció a quienes aportaron con su ayuda, en especial a su novio. “Ayer a las 4 a.m., buscando minuto a minuto el robo”.

