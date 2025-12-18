Cuántos años tiene Christian Petersen

Christian Petersen, el reconocido chef y empresario, fue ingresado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes tras sufrir una descompensación cardíaca, mientras participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín. Según reportaron los medios locales, el estado de salud del chef es delicado.

¿Qué edad tiene el chef Christian Petersen?

El famoso emprendedor gastronómico, que se desempeñó como jurado en el programa El gran premio de la cocina, tiene 56 años. Esta información la confirmó su socia, Sole Martins, en diálogo con LA NACION, donde brindó detalles sobre la internación de urgencia del cocinero en el sur del país.

Christian Petersen tiene 56 años Santiago Cichero/AFV

El diagnóstico médico de Christian Petersen

Según el sitio local Realidad Sanmartinense, el episodio comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas y dio aviso de inmediato al guardaparque para solicitar asistencia.

Durante el primer contacto con los médicos, los profesionales detectaron una fibrilación auricular en el chef y una vez que lo estabilizaron, lo derivaron a la terapia intensiva del hospital, donde se encuentra “con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable”, según detalló el medio local, quienes informaron que la intención del círculo íntimo es trasladarlo a Buenos Aires. Sin embargo, la gravedad del cuadro impide el movimiento por el momento.

Christian Petersen lucha por su vida: está internado

En el programa Puro Show (eltrece) contaron que el empresario gastronómico fue rescatado en medio de la travesía en la montaña, tras sufrir una afección cardíaca. Los panelistas del programa señalaron: “Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lanín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”.

Christian Petersen se encuentra acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado. Su socia, Sole Martins, confirmó a LA NACION que la pareja está junta en el hospital y expresó que en estos momentos la familia “necesita tranquilidad”. Además de la incondicionalidad de su mujer, Christian cuenta con el apoyo de sus hermanos, Roberto y Lucas.

Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva Santiago Cichero/AFV

La relación de Christian Petersen con Sofía Zelaschi

Christian y Sofía se conocieron en 2018, durante el programa El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella participante. El flechazo los sorprendió al final del concurso, aunque al principio solo fueron amigos.

Petersen relató en una entrevista a ¡HOLA! Argentina cómo se desarrolló el vínculo con su pareja. “Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más”, recordó. El chef señaló que para él, que siempre vivió bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, la relación fue desafiante. “Para ella era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante”, comentó.

Christian Petersen y su novia Sofía se casaron en abril de 2025 Matias Salgado

La pareja se veía cada tanto, lo cual resultó beneficioso para ambos, según Petersen. “Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos”, añadió. Sofía le dijo: “‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’”. Petersen, que quería lo mismo, decidió apostar a la relación.

El cocinero aseguró que su esposa hace que en casa se respire felicidad. “Me encanta que sea una mujer fuerte, sensible, compañera. La admiro profundamente, ella me hace querer ser mejor todos los días”, manifestó y también mencionó la conexión con el hijo de Sofía, Lolo. “Verla como madre me conmueve y, al mismo tiempo, me enseña un montón. Y su hijo Lolo es una personita increíble, si vieras lo lindo que es vivir con él. Me encanta poder acompañarlo, ser su padrino”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.