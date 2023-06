Dalila fue operada de urgencia, compartió una foto desde el hospital y dejó un contundente mensaje

escuchar

Este lunes Dalila Alejandra Molina Chanquia, o simplemente Dalila, enfrentó la ola de rumores en su contra luego de la viralización de una polémica presentación en un show privado, en la que muchos señalaron que cantó en estado de ebriedad. Con el fin de desmentir esto, publicó mediante su cuenta oficial de Instagram una foto desde la camilla de un hospital y se sinceró acerca de su complejo estado de salud: “Me operaron de urgencia”, contó.

Dalila habría cantado en estado de ebriedad en una boda

En un posteo que preocupó a sus más de 340.000 seguidores, la cantante de cumbia rompió el silencio y cruzó a quienes la criticaron mediante las redes con comentarios ofensivos. Su imagen en el hispital cosechó en las primeras horas más de 24.000 Me Gusta en donde sus fans le hicieron llegar palabras de amor.

“Hola a todos, me operaron de urgencia y tengo crisis de estrés”, precisó Dalila en su publicación. Acto seguido, agregó: “Anoche mi familia me llamaban preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana. A los que hablan porque tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos”.

El posteo de Dalila que preocupó a sus seguidores (Fuente: Instagram/@dalilaoficial.ok)

Cabe destacar que en abril de 2022, la cantante fue vista en el escenario con actitudes llamativas y muchos dijeron que se debía a que había tomado alcohol de más. Lo cierto es que esta semana se viralizaron otros videos similares. No obstante, quienes salieron en su apoyo luego de la reciente publicación en las redes fueron sus seguidores. “Espero que te recuperes pronto. Sos una gran persona y una excelente artista, hablan porque el aire es gratis”; “Un beso y pronta recuperación”; “Te amamos, fuerza”; “Que te recuperes, reina” y “Oídos sordos a esos. Te queremos ver brillar”, fueorn algunos de los comentarios que le dejaron.

El escándalo cobró relevancia luego de que días atrás el programa El run run del espectáculo (Crónica), conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, mostraran un video de Dalila en una fiesta privada y en la que según advirtieron, estaba ebria.

“En un show privado no cumplió las expectativas. Doble escándalo, cantó en un casamiento y no asistió a otro evento. Acude a un casamiento en Tucumán, estaba contratada para cantar. No pudo cumplir con todos los músicos en el escenario. En el video se vislumbra que estaría tomando una bebida con alcohol, sentada y sin capacidad de poder entonar correctamente. Que toma alcohol está a la vista porque tiene un vaso en la mano”, describió Pecoraro, al tiempo que su colega apuntó: “No sabemos qué está pasando con Dalila, no se la ve en óptimas condiciones”.

“Fue una situación muy rara. Incluso ella termina sentada cantando porque lamentablemente no se puede mantener en pie. Entonces, los novios y la gente, está atónita con lo que está pasando”, concluyó Pecoraro.

