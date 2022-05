Dalila habló sobre los rumores de adicción que se dispararon tras un polémico show: “Tomé un par de copas”

Dalila es una de las figuras más queridas y respetadas de la movida tropical y, es por eso, que cuenta con una gran cantidad de fans que la siguen a donde sea que vaya. Fueron ellos los que comenzaron a expresar su preocupación en las redes luego de que se volviera viral un video en donde se la veía afectada por el alcohol en medio de un show. Esto llegó al punto en el que muchos comenzaron a hablar de una posible adicción pero, harta de los rumores, decidió que era hora de salir a aclarar qué es lo que sucedió realmente esa noche.

Dalila reveló que sucedió antes del polémico show que se viralizó

A principios de abril, Dalila dio un show en Moreno que, como siempre, fue una fiesta. La música y el baile abundaron en las horas en las que transcurrió pero, en un momento, sucedió algo que sorprendió a quienes estaban entre la audiencia. Sostenida por unas barandas, la cantante comenzó a tambalearse y demostró algo de dificultad para cantar. El momento quedó registrado en un video que, en los días siguientes, se viralizó y desató una gran cantidad de especulaciones. Muchos expresaron su preocupación ya que creyeron que quizás no se sentía bien mientras otros aseguraron que se trataba de una posible adicción.

Tras mantenerse en silencio por un tiempo, la protagonista del viral decidió que era hora de salir a aclarar la situación antes de que se agrandara aún más. Con este objetivo en mente, se sentó en el sillón de LAM (América) y realizó un profundo descargo. “Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme. No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me j**e, sinceramente. No me cabe ni ahí”, comenzó, caracterizada por su falta de filtros a la hora de expresarse.

Dalila durante un show que dio en Morón

“Esa noche me había tomado un par de copas, sí es cierto. Que me había agachado a saludar a una chica y que la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a que los de seguridad se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que la exageraron un toquecito”, aclaró sobre las diversas versiones que circularon.

A su vez, se manifestó en contra de como los medios trataron el tema y demostró indignación al decir que, a lo largo de más de dos décadas de carrera, recién fue tapa de revista por la supuesta adicción que le adjudicaron.

Antes de terminar, hizo mención especial al consumo de drogas. “En la noche hay mucha, pero yo no la permito en mi ámbito de trabajo. Soy anti drogas”, sentenció. Y agregó: “Soy anti drogas porque he visto a gente que he apreciado, o amistades de mi ambiente, que han fallecido por el tema de la droga. Siempre le hinché mucho las pe**tas a mis hijos: ‘Ojo a quién te acercar’. ‘El que te ofrece, no es tu amigo’. La persona que te ofrece es alguien que te quiere ver caer o hacer negocios”.

Dalila aseguró que es anti drogas instagram

“El tema del alcohol no es un problema para mí... Sé perfectamente que no soy una persona que consumo alcohol ni siquiera todos los días. No tengo una adicción al alcohol”, reafirmó. Y, a modo de punto final, admitió que lo único que consume son pastillas para dormir. De esta manera, desmintió todas las versiones que corrieron a lo largo de las últimas semanas.