Las primeras fotos de Dalma Maradona embarazada: “La gente me pregunta ‘para cuándo el varón’”

Luego de anunciar su flamante embarazo y el nombre elegido para la que será su segunda hija, Dalma Maradona se mostró feliz y muy bien predispuesta a responder las preguntas de la prensa. Anoche, luego de participar de la grabación del programa de América TV La noche de la V, la actriz se dejó fotografiar con su incipiente pancita, sonrió para las cámaras y charló con algunos periodistas que se acercaron hasta el lugar.

Dalma Maradona, a la salida de la grabación de La noche de la V M Souto-grosbygroup

“La gente me pregunta: ¿Para cuándo el varón?... ¡Y todavía me quedan un montón de meses para que llegue Azul!”, contó un rato la actriz, de muy buen humor. Con el pelo suelto, una remera blanca estampada, pantalones negros, unos stilettos bajos color verde y haciendo malabares con la cartera, las bolsas y varios objetos más colgados del hombro, la hija del Diez emprendió el regreso al hogar, dónde se reencontró con su esposo Andrés Caldarelli y la pequeña Roma.

Dalma Maradona se mostró relajada y de muy buen humor M Souto-grosbygroup

Misión cumplida

Dalma Maradona puede hacer gala de un logro difícil de conseguir dentro del mundo del espectáculo: no solo su segundo embarazo no se filtró a la prensa sino que, además, fue ella misma la encargada de dar a conocer la feliz noticia. Sucedió en el ciclo Un día perfecto (Radio Metro), en donde ocupa un lugar como columnista.

“¿Puedo decir algo? Estuve hablando con Cayetano fuera del aire, tenía que tomar una decisión y quería consultarlo con él. Quiero contarles que estoy embarazada”, dijo el lunes. La alegría fue inmediata y las felicitaciones no tardaron en llegar, pero todos los fanáticos de Maradona no pudieron evitar preguntarse cómo hizo para ocultarlo.

La hija de Diego y Claudia Villafañe fue muy cuidadosa e hizo todo lo posible por mantener este embarazo en secreto. En diálogo con Intrusos (América), reveló cuál fue su técnica para evitar ser descubierta. “El primer mes estuve trabajando el Italia, terminando el documental, entonces no estaba acá”, dijo. Asimismo, contó que luego de filmar el documental titulado La hija de Dios -el cual seguirá los pasos de su papá mientras vivió en Europa- se fue de vacaciones al exterior. “No se me veía mucho”, reflexionó.

El posteo de Dalma Maradona instagram.com/dalmaradona

El reclamo de Ángel de Brito

El secreto que envolvió la noticia fue tan grande que ni siquiera Ángel de Brito, periodista de espectáculos que tiene ojos y oídos en todas partes, se enteró. Fiel a su costumbre de no callarse nada, el exconductor de Los ángeles de la mañana decidió disimular un pequeño reclamo en un mensaje de felicitación.

A través de su Twitter oficial le envió buenos deseos a la futura mamá y escribió: “¡Felicitaciones, Dalma Maradona querida! No me lo dijiste. Me alegro que hayas podido guardar el secreto, ¡Te quiero!”. La hija de Villafañe, con un infaltable sentido del humor, le contestó haciendo una velada referencia a que el periodista se encuentra actualmente alejado de la pantalla: “Gracias, Ángel. Me salvé que estás tranquilito”.