Luciana Salazar lanzó una dura acusación contra Martín Redrado: “Nos odia a mí y a mi hija”

Luego de un par de años cargados de conflictos, la relación de Martín Redrado y Luciana Salazar parecía estar cerca de una inesperada tregua. A finales del 2021, el economista decidió realizar un pedido de disculpas públicas y demostró su intención de acercarse a Matilda, la hija que ella tuvo a través de una subrogación de vientre. Sin embargo, en un reciente diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), reveló que el vínculo con el economista está peor que nunca y habló en duros términos.

Los duros dichos de Luciana Salazar sobre Martín Redrado

Tras estar una década juntos, Luciana Salazar y Martín Redrado decidieron poner un punto final a su relación a comienzos del 2018. La separación fue tan caótica y problemática como los diez años que la antecedieron y, para sorpresa de muy pocos, las dos figuras públicas terminaron enredados en una encarnizada disputa legal.

A medida que continuaban su batalla, cada uno reconstruyó su vida. Mientras el economista formaba otra pareja, Luciana se dedicaba a la crianza de Matilda, la niña que tuvo gracias a la subrogación de vientre a pocos meses de haberse separado.

Sin embargo, a cuatro años del inicio de la polémica, Redrado tuvo un accionar sin precedentes y decidió que era hora de poner paños fríos a la situación. Se acercó a Salazar y, a lo largo de tres reuniones en donde se encontraron cara a cara nuevamente, él pasó de pedirle disculpas a manifestarle su intención de crear un vínculo con la niña. “Creo que sabe que en algún punto se equivocó y eso está bueno”, expresó Luciana días después, conforme con la actitud del economista.

Luciana Salazar y Martín Redrado estuvieron juntos durante una década Archivo

No obstante, todo dio un giro para peor y, en la actualidad, la pelea parece haberse recrudecido. Así lo demostró la exparticipante de La Academia (eltrece) al referirse al vínculo durante una charla con el móvil de Socios del espectáculo. Tras revelar que se encontró en Miami con Tomás, el hijo de Redrado, y que se llevan de maravilla, destacó que otra es la historia con el padre. “Con Martín es todo al revés. Todo lo bueno que hace el hijo no lo estaría haciendo el padre. Mal”, aseveró.

Luego, disparó: “Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso”. Y agregó: “Él busca lastimar. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’”.

Luciana Salazar y Matilda, su hija instagram

Asimismo, se refirió a la supuesta intención de Redrado de acercarse a Matilda y al obsequio que le hizo para su cumpleaños número cuatro. “Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente. No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena”, relató.

Muy filosa, concluyó: “Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita. Me parece muy macabro, no lo puedo entender”. Luego de los polémicos dichos de Luciana Salazar, aún queda que Redrado salga a dar su propia versión de los hechos.