Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina este sábado

Thiago Medina transita un nuevo día de internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la zona de Moreno. Con un cuadro complejo de salud, Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos nenas, publicó un nuevo parte médico en su cuenta de Instagram donde detalló que el joven tuvo una “leve mejoría”.

“Hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”, reveló Celis en una historia de Instagram que sirvió para comunicar el estado de salud de Medina.

El nuevo parte médico de Daniela Celis sobre Thiago Medina

En esa misma línea, ‘Pestañela’ continuó con el pedido de una cadena de oración para que Thiago pueda salir de esta situación crítica. “Es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas”, subrayó la influencer.

A casi dos semanas de su ingreso al nosocomio bonaerense, Medina transitó distintos estados y fue operado de su parrilla costal, la cual fue reconstruida al verse dañada por el choque de su moto. El objetivo de esta cirugía se basó en resguardar los órganos dañados, entre ellos, los pulmones, que están en grave estado y preocupan a los médicos.

Thiago Medina continúa en estado reservado

Diagnosticado y recuperado de una atelectasia, que en términos médicos significa un colapso del pulmón o de una parte de ese órgano que se llama lóbulo, Thiago Medina continúa con cuidados intensivos para reanimar a los pulmones, los encargados de oxigenar al cuerpo.

La emotiva carta que republicó Camila, la hermana de Thiago

Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, recordó una publicación del año 2020 donde elogiaba al joven que, tiempo después, ingresaría a la casa de Gran Hermano y cambiaría por completo su vida y la de toda su familia.

El posteo de Camila Deniz que emocionó a todos

“Le agradezco a Dios por la clase de persona que tengo al lado mío como hermano y compañero”, rezó el posteo ‘Camilota’, como la apodan en las redes sociales, quien puso el foco en la faceta humana de su hermano.

Para cerrar, reforzó la unión familiar: “El que está para todo. Sos el que me levanta el ánimo cuando estoy desanimada, caída, sin saber qué hacer. Sos el motor de todo con esa sonrisa linda que tenés“.