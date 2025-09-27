La romántica película de Pedro Pascal y Dakota Johnson que la rompió en el cine y ya se puede ver en streaming

“Me preguntaste cómo podía amarte. Simplemente, lo hago; es lo más fácil”, le dice John a Lucy y con esa declaración busca darle la respuesta que buscó toda su vida. Triángulo amoroso, relaciones en tiempos modernos, citas, decepciones, lágrimas, casamientos, separaciones y reconciliaciones con la ciudad de Nueva York como escenario principal. Esos son los elementos que conforman a una de las películas del año que tiene detrás a una directora nominada al Oscar y a tres estrellas de Hollywood como protagonistas. Amores materialistas (Materialists) tuvo, indiscutidamente, uno de los estrenos más esperados de 2025. Sin embargo, cuando llegó a la pantalla grande tuvo opiniones divididas: a algunos les encantó y otros no lograron conectarse con la historia. Pero, más allá de las opiniones cruzadas, abrió el debate y dio mucho de qué hablar. Ahora, el largometraje desembarcó en el streaming y es ideal para darle play y disfrutar durante el fin de semana.

Tras su exitosa ópera prima Vidas pasadas (Past Lives), nominada al Oscar como mejor película y mejor guion original, y disponible para ver en Netflix, Celine Song volvió a escribir y dirigir una película de amor. Para contarla convocó a tres actores más que conocidos: Dakota Johnson (Cincuenta sobras de Grey), Pedro Pascal (The Last of Us) y Chris Evans (Capitán América). El equipo creativo, sumado a la elección del elenco, la temática y los adelantos, la convirtieron en un combo perfecto para que los fanáticos contaran los días para sacar sus entradas y verla en el cine.

Amores materialistas, con Chris Evans, Dakota Johnson y Pedro Pascal, está disponible para ver en streaming a través de HBO Max (Foto: Instagram @materialists)

La película producida por A24 se estrenó el 13 de julio en los Estados Unidos y el 31 de dicho mes llegó a la Argentina. Tras un exitoso paso por los cines, en el que según el sitio The Numbers recaudó a nivel global 103.5 millones de dólares, el viernes 26 de septiembre Amores materialistas llegó a la plataforma de streaming HBO Max. Tiene una duración de 117 minutos y es apta para mayores de 13 años.

Amores materialistas (Materialists)

Ambientada en la ciudad de Nueva York, Amores materialistas presenta la historia de Lucy (Johnson) una casamentera encargada de encontrarle el amor a sus clientes deseosos de llegar al altar. Un día conoce a Harry (Pascal), el hombre perfecto que le ofrece todo lo que ella busca para sus clientes. Sin embargo, en el medio reaparece en su vida John (Evans), su exnovio y quien la hará replantearse qué es lo que realmente quiere en una relación.

La película está escrita y dirigida por Celine Song (Vidas pasadas) (Foto: Instagram @helloellephanta)

“Este no es un triángulo amoroso tradicional. Amores materialistas tiene a una mujer en el centro de todo. Lucy tiene sus creencias, su vida, su trabajo y su mundo, y a partir de ellas empieza a tomar una decisión. Hasta que en un momento aparecen estos dos hombres que forman parte de ese proceso de elección”, dijo Celine Song en una entrevista con LA NACION. “Siempre tenemos presente eso de que en un triángulo amoroso los hombres están en una situación competitiva. Pero la verdad es que ellos no compiten directamente entre sí. Lo más importante, insisto, pasa por el tipo de decisión que Lucy tiene que tomar. Y en todo gran drama siempre aparece un héroe tomando una decisión acerca de cómo quiere vivir”, reflexionó la directora, quien justamente usó su propia experiencia como casamentera en la vida real para contar esta romántica historia.