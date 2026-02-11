Daniela Celis fue imputada por apuestas ilegales y se descargó en las redes: “Tengo que abonar una locura de dinero”

El segundo mes del año no empezó de la mejor manera para Daniela Celis. El martes, la ex Gran Hermano, conocida como “Pestañela”, reveló que enfrenta un problema legal y se pronunció en sus redes sociales con un fuerte descargo. Contó que fue imputada penalmente en una causa por apuestas ilegales y aseguró que no tiene absolutamente nada que ver con eso. “Qué injusta es la vida, ¿no?”, cuestionó.

La influencer compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 2,6 millones de seguidores, una selfie que se tomó en su auto. Posó con los ojos cerrados, una muestra de su malestar, descontento e indignación. “¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no son míos", explicó e insistió en que ella no está vinculada con esto.

El descargo de Daniela Celis tras ser imputada en una causa de apuestas ilegales (Foto: Instagram @danielacelis01)

“No soy yo. Es una cuenta fandom con más de 400 mil seguidores. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente. Qué injusta es la vida, ¿no? Así me trata el 2026″, continuó. Por último, remarcó que trabaja en la defensa junto a su abogado, Walter Cormace.

Daniela Celis aseguró que no está vinculada con la causa y que se encuentra trabajando en la defensa con su abogado (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Celis no es la única famosa vinculada con las apuestas ilegales. Una importante cantidad de influencers, entre ellos Wanda Nara, Elián Ángel Valenzuela -conocido como L-Gante-, Bárbara Silenzi, Sasha Ferro, Traniela Campolieto, Mariano de la Canal y Romina Uhrig fueron imputados por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires por la promoción de plataformas de apuestas ilegales, en los términos del artículo 301 bis del Código Penal. Como parte de un acuerdo de reparación integral del perjuicio, en julio de 2025 grabaron y difundieron un video para concientizar sobre los peligros de los juegos clandestinos.