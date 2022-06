Darío Barassi se enfrentó a una seguidora de Twitter que se “decepcionó” por una actitud del conductor

Darío Barassi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde que comenzó a conducir 100 argentinos dicen (eltrece). Su divertido carisma, espontaneidad y la interacción con los participantes hicieron que el humorista sea una de las estrellas del canal y la franja horaria. En esta oportunidad, el actor fue noticia en las redes sociales luego de responderle de manera ingeniosa a una usuaria de Twitter que se “decepcionó” por una actitud que tuvo la figura mediática cuando se lo cruzó.

Este lunes por la noche, una usuaria de Twitter salió a caminar en las inmediaciones de su departamento y se encontró con Darío Barassi, quien estaba en un restaurante a punto de cenar. La joven lo saludó y la respuesta que tuvo por parte del comediante no le gustó mucho. “Naaaaaaa para para, salí a caminar y a la vuelta del depa estaba el gordo Barassi cenando, lo ví y con una sonrisota lo saludé muy emocionada”, comenzó el relato de la seguidora y concluyó: “y me levantó la mano no mas, y con alta cara de culo. LA decepción”, manifestó @Franokabril, quien mandó al frente al abogado en las redes sociales.

Darío Barassi le responde a una usuaria de Twitter que se sintió decepcionada cuando lo vio twitter

No obstante, al día siguiente a este mensaje, Darío Barassi, fiel a su estilo extrovertido, salió a responderle a la internauta que aseguró que estaba decepcionada. “Nada que me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa”, fue la graciosa salida que tuvo el conductor de televisión ante la situación y su tuit llegó a más de 30 mil likes. Ante la viralización de su comentario, la internauta le contestó al humorista y bajó su tono: “Está perfecto jajajajaj solo era un tweet, que escandalosa la gente. Es Twitter, no existe la literalidad”, aseguró.

El debate que se generó en Twitter a partir de la actitud de Darío Barassi

Entre los comentarios del tuit, las aguas se dividieron en dos: los usuarios que aseguraron que el conductor se maneja así afuera de las cámaras y los que condenaron las intenciones de la seguidora. Sin embargo, el debate se centró en cómo deberían manejarse los famosos luego de que se apagan las cámaras. En este sentido, la respuesta que tuvo más likes fue la del usuario @edudcp, quien reflexionó: “Esa falsa creencia de que un personaje televisivo está obligado a saludar a todos en todos lados, dejen de romper las b...., el flaco hace su laburo que es entretener, después tiene una vida, como todo el resto de los mortales”, sentenció el internauta.

Por otro lado, “Me matan los pel... que dicen: qué decepción! Se hace el copado en cámara!¡LABURAR SE LLAMA!¡LABURAR! Y nadie trabaja 24hs. ¿Qué c... tienen en la cabeza la gente que para a los famosos o los interrumpe o los saluda? Los ven x tele y flashean amistad. El famoso NO LOS CONOCE”, manifestó @barbaraserenals.

A pesar de la seriedad que tomó el debate, muchos otros usuarios optaron por el humor y los memes característicos de Darío Barassi: “Decepcionante es que molestes a una persona cuando está cenando. Eso es sagrado”, concluyó @Rptugratonombr1 en la discusión que se generó.