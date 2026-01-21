Qué papel jugó Marc Anthony en el distanciamiento de Brooklyn Beckham con sus padres, David y Victoria

La tensión entre Brooklyn Beckham y sus padres volvió al centro de la atención pública tras un extenso pronunciamiento del joven de 26 años, quien decidió explicar las razones por las que no busca una reconciliación con su familia. En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram (@brooklynpeltzbeckham), aseguró que durante años optó por el silencio, pero que las versiones difundidas en la prensa lo llevaron a contar su versión de los hechos.

“Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras”, afirmó. Según su relato, el conflicto se originó por lo que describe como reiteradas “faltas de respeto” hacia su esposa, la modelo y actriz Nicola Peltz. Uno de los episodios centrales ocurrió durante la boda celebrada en 2022, específicamente en el momento del primer baile de los novios, que terminó marcado por una intervención inesperada.

De acuerdo con Brooklyn, el plan original consistía en un baile preparado con anticipación, pero la situación cambió cuando un amigo cercano de la familia, el músico Marc Anthony, subió al escenario y modificó el desarrollo del evento. En lugar de bailar con Peltz, terminó haciéndolo con su madre Victoria frente a los asistentes.

“Mi madre interceptó el primer baile con mi esposa, que llevaba planeado desde hacía semanas con una canción romántica. En frente de nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde, según el plan, iba a tener lugar nuestro baile romántico, pero en cambio ahí estaba mi madre esperando para bailar conmigo. Bailó de manera muy inapropiada conmigo enfrente de todo el mundo. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para crear nuevos recuerdos de nuestra boda que nos trajera alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza”, escribió.

La versión sobre Marc Anthony y otros episodios de la boda

Sobre ese mismo momento, una fuente citada por People indicó que el intérprete del álbum Valió la pena se ofreció a cantar como obsequio para los recién casados. Según ese testimonio, antes de iniciar su presentación, el artista pidió que Brooklyn subiera al escenario y luego expresó: “Que suba la mujer más hermosa del salón esta noche... ¡Victoria Beckham!”.

“Fue inapropiado”, señaló la fuente, quien agregó que tras el episodio observó cómo “Nicola salió corriendo del salón llorando”. El pronunciamiento de Brooklyn también abordó la polémica alrededor del vestido de novia. Peltz llevó una creación de Pierpaolo Piccioli para Valentino, una decisión que en su momento generó comentarios en redes sociales, al no tratarse de un diseño de Victoria Beckham. Según el joven, la elección no fue voluntaria.

“Mi madre decidió cancelar el diseño del vestido de Nicola en el último minuto, pese a lo emocionada que ella estaba por llevar uno de sus diseños, forzándola a encontrar de manera urgente un vestido nuevo”, sostuvo. En su mensaje, el primogénito del exfutbolista fue tajante sobre su postura actual frente a su familia: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar”.

También afirmó que fue objeto de “ataques sin descanso” por parte de sus padres, tanto en privado como en público, y que estas acciones habrían involucrado a “esa prensa a sus órdenes”. Añadió que sus hermanos, Cruz y Harper, también se habrían sumado a estas dinámicas.

Otro punto que quiso aclarar fue su ausencia en las celebraciones públicas del cumpleaños número 50 de David Beckham, realizadas en mayo. Aunque las imágenes difundidas mostraban que la pareja no estuvo presente, Brooklyn aseguró que sí viajó desde Estados Unidos hasta Londres con la intención de acompañar a su padre.

“Fuimos rechazados durante una semana mientras esperábamos en nuestra habitación de hotel planeando pasar tiempo de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a no ser que [el encuentro] fuera en su gran fiesta de cumpleaños con 100 invitados y cámaras en cada esquina. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no fuera invitada. Fue una bofetada en toda la cara. Después, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, rechazaron verme”, relató.

El texto concluyó con una reflexión sobre su relación con la exposición mediática familiar. “Yo me represento a mí mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Los posteos simulados para las redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací”, escribió. Hasta ahora, el único Beckham que respondió públicamente a estas declaraciones fue David.

