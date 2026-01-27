De desconocidos a favoritos: quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity que pisan fuerte

El famoso reality de cocina continúa posicionándose entre lo más visto de la televisión argentina. Recientemente se dio a conocer que Esther Goris fue la última en abandonar la competencia. En una gala de eliminación desafiante, la actriz presentó un plato de pastas que no alcanzó para permanecer en MasterChef Celebrity. De esta manera, se convirtió en la eliminada número 13 del certamen.

En total son 14 los concursantes que siguen en carrera para llegar a la gran final. Tras varias semanas de competición, muchos de los participantes que no eran tan conocidos se han ganado un lugar en el corazón de los televidentes. Gracias a la herramienta Google Trends, es posible ver los nombres de aquellos más buscados en la web. Al introducir el término “MasterChef”, se revela un ranking con las palabras relacionadas que consultan los usuarios. Descubrí quiénes son los favoritos que siguen en el certamen.

Andy Chango

Andy Chango se volvió uno de los favoritos del público por su divertida personalidad Telefe

Andrés Fejerman es su verdadero nombre y tiene muchas facetas, entre las que se destacan las de compositor, cantante, actor y escritor. Fundó la banda Superchango en 1995 y grabó su primer disco homónimo al año siguiente. Luego incursionó en su carrera de solista y sacó varios sencillos entre los que se destacan “Neuronas” y “Queda muy poco de mí”. Participó de ciclos televisivos como El Intermedio y Duro de Domar e incluso publicó su propio libro Indianápolis. Además, actuó en la serie El amor después del amor (2023) en la piel de Charly García.

Si bien es reconocido en el mundo de la música, incluso colaboró con ídolos como Fito Páez o Andrés Calamaro, para muchos su nombre era desconocido. En MasterChef Celebrity, Andy obtuvo el afecto del público por su divertida personalidad y comentarios hilarantes en medio del frenesí de la competencia. Además, desarrolló una complicidad con la influencer Momi Giardina, quien ya abandonó el reality. A pesar de su inexperiencia, sorprende al superar las galas de eliminaciones y permanecer desde el comienzo en el certamen.

Ian Lucas

Había rumores de una posible relación en Ian Lucas y Evangelina Anderson, pero ella los desmintió

Ian Lucas de Mendonça es actor, cantante y youtuber. Nacido en Banfield, comenzó a publicar sus videos en las redes sociales a los 13 años y se viralizó respondiendo preguntas en la plataforma Ask.fm. Creció hasta alcanzar 37,4 millones de seguidores en YouTube y 5,5 millones en Instagram. Su contenido está apuntado a niños y abarca retos, bromas pesadas y challenges virales. También actuó en series infantiles y lanzó varias canciones virales como “Tik Tok” o la más reciente “Me contó un pajarito” con Luck Ra y Fede Vigevani.

En el certamen de cocina se destacó por su carisma y platos que asombraron al jurado. A partir de la difusión de un video en un boliche, surgieron rumores de un posible romance con su compañera Evangelina Anderson, aunque ella luego lo desmintió. Su nombre resonó en las consultas web ya que, al provenir del entorno digital, para muchos era desconocido en el ambiente del espectáculo.

Sofía “La Reini”

En una de las ediciones, "La Reini" decidió homenajear al jurado Germán Martitegui con look

Sofía Gonet, conocida como La Reini, es una de las influencers argentinas más populares del momento. Con más de un millón de seguidores en TikTok, su contenido combina lujo, humor y moda. Su apodo nació de su saludo característico: “Hola, Reinis”. Nacida en Ramos Mejía, se hizo viral por sus reseñas de restaurantes y hoteles de alta gama. También ha participado de numerosas polémicas, entre las que se destaca la filtración de chats con su ex Homero Pettinato.

Además de sus looks extravagantes y comentarios picantes, “La Reini” también se convirtió en una fuerte competidora del reality. Su nombre muestra un 650% de aumento en las consultas web, en gran parte porque era poco conocida en el ambiente de la televisión, aunque parece que llegó para quedarse.

“Turco” Husaín

El "Turco" Husaín se ganó el corazón de muchos a partir de su participación en MasterChef Celebrity Prensa Telefe

Claudio Daniel Husaín es un exfutbolista que jugó como mediocampista y defensor en varios equipos argentinos e internacionales. Debutó en Vélez y pasó por River, Newell’s, San Lorenzo, Napoli de Italia, Tigres de México y Audax de Chile, donde se retiró. También fue parte de la Selección nacional en la Copa América de 1997 y 1999 y el Mundial de 2002. Luego de su retiro, trabajó como analista deportivo para DirecTV Sports.

En MasterChef Celebrity llamó la atención por su amistad con el otro exfutbolista de la competencia, Maxi López. Además, se ganó el papel del “villano” del certamen ya que suele dar falsos consejos y jugar psicológicamente con sus compañeros. En las búsquedas de la web, su nombre muestra un aumento del 190%.

Otros participantes que llamaron la atención pero abandonaron la cocina

Valentina Cervantes era una de las competidoras más fuertes del reality Gentileza Masterchef

A pesar de que ya no participan en el reality, hay otros dos nombres que destacan en las consultas web. Se trata de Valentina Cervantes y Walas. La primera, más conocida como “Valu”, es la actual pareja del futbolista Enzo Fernández y madre de sus dos hijos. Su paso por MasterChef Celebrity fue corto, pero eso no le impidió dejar huella. Sus preparaciones hicieron que ganara dos veces la medalla dorada y su simpatía cautivó a muchos televidentes. A pesar de ser una de las competidoras más fuertes, decidió abandonar el certamen para evitar que su hija Olivia, quien vive en Inglaterra, la extrañara y pudiera iniciar el año lectivo allí.

Walas ingresó en MasterChef Celebrity en reemplazo de Pablo Lescano Adrian Diaz Bernini

Por otro lado, Guillermo Cidade, más conocido como Walas, es el líder y cantante de la banda de rock alternativo Massacre. Nació en Almagro y creció rodeado de música: su padre, José Vicente Cidade, y su tío, Ramón Ayala, fueron reconocidos cantautores. Conformó su grupo junto a compañeros del secundario y creció hasta realizar giras internacionales. En noviembre se incorporó a MasterChef Celebrity, en reemplazo de Pablo Lescano. Si bien fue eliminado poco tiempo después, marcó la competencia con su look icónico y su actitud desenfadada.