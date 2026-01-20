Esther Goris, nueva participante de MasterChef Celebrity: la actriz todoterreno que sorprendió a todos
La legendaria actriz ingresó al reality de cocina junto con Rusherking y Emilia Attias; cómo fue su llegada a la competencia
- 4 minutos de lectura'
MasterChef Celebrity, el famoso reality de cocina, finalizó su semana de repechaje, en la que diez famosos tuvieron una nueva oportunidad de entrar al certamen. Aunque la competencia estuvo reñida, solo tres personas lograron ingresar a la competencia. Rusherking, Emilia Attias, quien formaba parte del elenco original, y Esther Goris fueron los elegidos del jurado para volver a ingresar a las cocinas.
En este contexto, la elección de la actriz Esther Goris fue la que más llamó la atención. Ella fue una de las “agregadas” del repechaje pero rápidamente se hizo notar. De acuerdo con la herramienta Google Trends, su nombre tuvo un aumento del 1400% en las búsquedas en la web de la última semana. Desde su divertida anécdota con Robert De Niro, hasta la lucha cuerpo a cuerpo con Emilia Attias por un pescado, su participación no pasó desapercibida.
De brillar en el teatro a las cocinas de MasterChef Celebrity
Con una carrera artística que abarca más de cuatro décadas, Esther Goris se volvió un nombre reconocido por su sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Nacida en Buenos Aires en 1963, estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y debutó en teatro a los 19 años en la obra Salomé, de Oscar Wilde.
Su salto a la fama se dio gracias a su icónico rol de Eva Perón en la película biográfica de Juan Carlos Desanzo, por la que obtuvo el Cóndor de Plata a la Mejor actriz. Desde ese entonces protagonizó numerosas películas, entre las que destacan El día que Maradona conoció a Gardel (1996), Doña Bárbara (1998) y Ángel, la diva y yo (2000). El teatro siempre fue su segunda casa: tuvo el rol protagónico en numerosas obras, siendo la más reciente Interviú bajo la dirección de Pablo Gorlero.
Además, es escritora y guionista. En 1999 publicó su primera novela literaria Agata Galiffi, la flor de la mafia, la cual se volvió un best seller y fue elegida como la Mejor novela del año por el jurado de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. También ha guionado obras de teatro y hasta el film Ni dios, ni patrón, ni marido.
Cómo fue su entrada en el reality de cocina
Con su personalidad divertida y extravagante, Goris ya se ganó un lugar en la competencia. En su debut cocinó junto con Ariel Puchetta unas albóndigas con verduras salteadas y un pollo a la cazadora con papines. Sin embargo, no alcanzó para subir al balcón y tuvo que participar en el siguiente programa, en el que hizo una carne con puré y verduras. Otros de sus platos fueron pollo con berenjenas y morrones y una tartaleta de crema pastelera y duraznos.
Además de sorprender con sus sabores, también acaparó la atención con su anécdota con Robert de Niro. La escritora le reveló a Wanda Nara que el actor internacional la había intentado seducir en una fiesta, pero ella lo rechazó. Durante su última aparición en el reality también protagonizó otra escena hilarante, cuando le quiso quitar a Emilia Attias el salmón que había escogido para su plato. Ante la resistencia de su compañera, tuvo que desistir y eligió otro pescado.
Sin embargo, este contratiempo no le impidió deslumbrar al jurado con un ceviche que le aseguró un lugar en la competencia junto con el cantante Rusherking y Emilia Attias. Goris se unirá a los otros 12 participantes que permanecen en el reality y se disputan el título de MasterChef Celebrity.
Otras noticias de Audiencia
El tiempo. ¿Se viene otra ola de calor en el AMBA? qué dice el último informe del SMN para esta semana
“La estrella del verano”. La infección de la pileta por la que cada vez consultan más familias: “Produce muchísimo dolor"
“Se pueden generar casos muy complicados”. Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo
- 1
Charly García y Luis Alberto Spinetta: la intención de hacer un disco juntos, el incendio que cambió los planes y “Rezo por vos”, el clásico que cumple 40 años
- 2
En fotos: la fiesta de blanco de Pampita en el Caribe para celebrar sus 48 años
- 3
Santiago del Moro anunció fecha para la presentación de Gran Hermano Generación Dorada y arrancó la cuenta regresiva
- 4
Brooklyn, el hijo de David y Victoria Beckham, arremetió contra sus padres y ventiló intimidades de la familia