Esther Goris, nueva participante de MasterChef Celebrity: la actriz todoterreno que sorprendió a todos

MasterChef Celebrity, el famoso reality de cocina, finalizó su semana de repechaje, en la que diez famosos tuvieron una nueva oportunidad de entrar al certamen. Aunque la competencia estuvo reñida, solo tres personas lograron ingresar a la competencia. Rusherking, Emilia Attias, quien formaba parte del elenco original, y Esther Goris fueron los elegidos del jurado para volver a ingresar a las cocinas.

En este contexto, la elección de la actriz Esther Goris fue la que más llamó la atención. Ella fue una de las “agregadas” del repechaje pero rápidamente se hizo notar. De acuerdo con la herramienta Google Trends, su nombre tuvo un aumento del 1400% en las búsquedas en la web de la última semana. Desde su divertida anécdota con Robert De Niro, hasta la lucha cuerpo a cuerpo con Emilia Attias por un pescado, su participación no pasó desapercibida.

De brillar en el teatro a las cocinas de MasterChef Celebrity

Esther Goris interpretó a Eva Perón en la película biográfica de Juan Carlos Desanzo (Foto: CEDOC)

Con una carrera artística que abarca más de cuatro décadas, Esther Goris se volvió un nombre reconocido por su sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Nacida en Buenos Aires en 1963, estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y debutó en teatro a los 19 años en la obra Salomé, de Oscar Wilde.

Su salto a la fama se dio gracias a su icónico rol de Eva Perón en la película biográfica de Juan Carlos Desanzo, por la que obtuvo el Cóndor de Plata a la Mejor actriz. Desde ese entonces protagonizó numerosas películas, entre las que destacan El día que Maradona conoció a Gardel (1996), Doña Bárbara (1998) y Ángel, la diva y yo (2000). El teatro siempre fue su segunda casa: tuvo el rol protagónico en numerosas obras, siendo la más reciente Interviú bajo la dirección de Pablo Gorlero.

A comienzos de 2025, Esther Goris participó en el reestreno de Perdidamente para reemplazar a Leonor Benedetto Gerardo Viercovich - LA NACION

Además, es escritora y guionista. En 1999 publicó su primera novela literaria Agata Galiffi, la flor de la mafia,​ la cual se volvió un best seller y fue elegida como la Mejor novela del año por el jurado de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. También ha guionado obras de teatro y hasta el film Ni dios, ni patrón, ni marido.

Cómo fue su entrada en el reality de cocina

Con su personalidad divertida y extravagante, Goris ya se ganó un lugar en la competencia. En su debut cocinó junto con Ariel Puchetta unas albóndigas con verduras salteadas y un pollo a la cazadora con papines. Sin embargo, no alcanzó para subir al balcón y tuvo que participar en el siguiente programa, en el que hizo una carne con puré y verduras. Otros de sus platos fueron pollo con berenjenas y morrones y una tartaleta de crema pastelera y duraznos.

Además de sorprender con sus sabores, también acaparó la atención con su anécdota con Robert de Niro. La escritora le reveló a Wanda Nara que el actor internacional la había intentado seducir en una fiesta, pero ella lo rechazó. Durante su última aparición en el reality también protagonizó otra escena hilarante, cuando le quiso quitar a Emilia Attias el salmón que había escogido para su plato. Ante la resistencia de su compañera, tuvo que desistir y eligió otro pescado.

Sin embargo, este contratiempo no le impidió deslumbrar al jurado con un ceviche que le aseguró un lugar en la competencia junto con el cantante Rusherking y Emilia Attias. Goris se unirá a los otros 12 participantes que permanecen en el reality y se disputan el título de MasterChef Celebrity.