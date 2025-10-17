Qué se sabe de la salud de Brigitte Bardot: está internada y hay preocupación

La salud de la estrella del cine francés, Brigitte Bardot, genera una gran preocupación. La actriz de 91 años lleva tres semanas internada en un centro médico de Tolón, en el sur de Francia, tras ser intervenida quirúrgicamente como consecuencia de una “grave enfermedad”, de la cual no se dieron mayores detalles. Si bien trascendió que debería recibir el alta en los próximos días, revelaron que su condición es delicada.

La protagonista de El desprecio (Le mépris) atraviesa un delicado presente. Según informó el sitio local Var Matin, Bardot está internada en el hospital privado Saint-Jean de Tolón desde hace tres semanas. Fue sometida a un procedimiento quirúrgico a raíz de una “grave enfermedad”, pero hasta el momento se desconoce de que se trata. Según informaron, debería recibir el alta en los próximos días, aunque remarcaron que su estado de salud es preocupante. Asimismo, fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que la actriz se recupera “poco a poco”. Hasta el momento no trascendió cuál es el diagnóstico.

Una salud delicada desde hace años

Esta no es la primera vez que el ícono del cine de la década del cincuenta y el sesenta atraviesa un delicado momento de salud. En julio de 2023, una ambulancia del departamento de bomberos tuvo que asistirla en su villa La Madrague, en Saint-Tropez, debido a que sufrió dificultades respiratorias por las altas temperaturas que acecharon Francia en aquel entonces.

“Alrededor de las 9 de la mañana, Brigitte tuvo problemas para respirar. Era más fuerte de lo habitual, pero no perdió el conocimiento. Llamémoslo un momento de ‘divagación respiratoria’”, le contó su esposo Bernard d’Ormale al medio Var Martin en aquél momento y señaló que inicialmente las ambulancias “se equivocaron” de dirección y demoraron su asistencia. Le dieron oxígeno para respirar y los médicos se quedaron a observarla hasta que su pulso y su presión arterial se estabilizaron.

En 2023, Brigitte Bardot debió ser asistida en su casa por dificultades respiratorias ERIC FEFERBERG - AFP

Por otra parte, en marzo de 2023 la revista France Dimanche indicó que Bardot habría sido internada en cuidados intensivos durante varios días por “insuficiencia respiratoria grave”. La propia actriz desmintió personalmente la información a través de una carta escrita a mano que publicó en X. “Quiero tranquilizar a todos. Estoy muy bien. La prensa armó un escándalo con una enfermedad que me pasó en enero y que hoy estamos haciendo un gran lío”, escribió, a modo de llevar tranquilidad a sus fanáticos.

Asimismo, durante la pandemia del Covid-19, la actriz francesa estuvo envuelta en una polémica luego de expresarse en contra de las vacunas. “Incluso cuando viajé a África me negué a vacunarme contra la fiebre amarilla. Mi médico en ese momento me escribió un certificado falso. Me fui y volví en buena forma”, expresó en aquel momento. La actriz, que por entonces tenía 87 años, se consideraba en buen estado de salud y aseguró que no se sentía de la edad que tenía. “Tengo doble artrosis de cadera, camino con muletas, pero si me ponen una rumba, un cha-cha-cha, una melodía de Gipsy Kings o algo flamenco, me entran las ganas de moverme”, expresó.