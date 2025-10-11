Del estrellato absoluto a manejar un tractor: la nueva vida de campo de George Clooney lejos de los reflectores

No es la primera vez -ni seguro la última- que figuras reconocidas deciden alejarse del ojo público y llevar una vida más tranquila, lejos de las grandes ciudades. Y este es el caso de George Clooney, quien protagonizó -y todavía lo hace- importantes éxitos de la gran pantalla, rompió cientos de corazones y hoy vive junto a su familia en un campo francés, distanciado del glamour de Hollywood.

George Clooney y su mujer, Amal Clooney (Foto: James Manning/PA Wire/dpa) James Manning - PA Wire

En una reciente entrevista con la revista Esquire, el reconocido intérprete reveló detalles de sus días, los cuales reparte entre su histórica casa frente al Lago Di Como en Italia y la residencia en Francia. Según contó, sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, participan de tareas sencillas, lejos de las pantallas. “Viven en una granja en Francia... no están en sus iPads, cenan con adultos y tienen que llevar sus platos”, explicó.

En ese sentido, indicó que en el Viejo Continente la fama tiene un peso menor, lo que le facilita que los pequeños de ocho años no se comparen con hijos de otras celebridades. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”, se sinceró.

George Clooney explicó por qué elige una vida sencilla para criar a sus hijos Alexander y Ella lejos de Hollywood (Foto: Esquire)

La agitada vida del actor de 64 años como estrella de cine se equilibra con una faceta doméstica dedicada a sus dos hijos y a Amal, su esposa. “Conduzco mi tractor, hago bricolaje. Cuando algo se rompe, lo desmonto, lo arreglo, y cuando vuelve a funcionar me siento como un rey”, aseveró.

Tal como contó el actor al mismo medio, en la rutina familiar los pequeños se divierten con juegos, inventan “cárceles” imaginarias y organizan encuentros con sus primos. Asimismo, se involucra activamente en la crianza de los niños y hasta resuelve situaciones imprevistas. Cuando una abeja picó el pie de Alexander, Clooney se convirtió en médico improvisado: con paciencia, extrajo el aguijón, aplicó hielo y calmó al niño sin mayores sobresaltos. Para él, la preocupación más importante es que “puedan valerse por sí solos”.

George Clooney y su esposa se conocieron en 2013 por un amigo en común JOHN LAMPARSKI - AFP

Años atrás, en 2021, recordó cómo fue para él crecer rodeado de naturaleza, algo que lo inspiro en el tipo de vida que le quería dar a sus hijos. “Cuando era niño en Kentucky, todo lo que quería era salir de la granja. Ahora me encuentro aquí, manejando un tractor y todo eso. Es la mejor oportunidad de tener una vida normal”, expresó en diálogo con The New York Times.

En 2017, la vida de Clooney cambió para siempre, cuando tres años después de su casamiento con Amal se convirtió en padre de los mellizos. “Realmente no quería ser padre. Entonces conocí a Amal y nos enamoramos. Tengo que decir que, después de eso, todo tuvo sentido”, aseguró.

“La verdad es que supe bastante rápido que quería pasar el resto de mi vida con ella”, dijo Clooney en ese entonces, quien había jurado no volver a casarse tras su divorcio de la actriz Talia Balsam. La abogada, por su parte, reveló que nunca se había enamorado hasta que conoció al actor. “Lo nuestro se sintió lo más natural del mundo. Siempre había querido vivir un amor así de abrumador… Tenía 35 años cuando conocí a George, para ese entonces ya no creía que fuera a sentir algo así”, dijo.

George y Amal se casaron el 27 de septiembre de 2014

Cabe recordar que George y Amal se conocieron en 2013 por un amigo en común y el flechazo fue inmediato. El 27 de septiembre de 2014 sellaron su amor con una impactante boda en Venecia y, desde entonces, formaron una familia soñada que encontró su hogar en el campo, lejos del lujo, las cámaras y la fama de Hollywood.