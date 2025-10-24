De qué murió Isabelle Tate, actriz de la serie “9-1-1: Nashville”

La actriz Isabelle Tate falleció el pasado 19 de octubre a los 23 años, según confirmaron su familia y la agencia de representación McCray en las últimas horas. Tate, conocida por su papel en la serie 9-1-1: Nashville, compartió en sus redes sociales su batalla contra una enfermedad neurológica degenerativa.

Cuál es la enfermedad que padecía Isabelle Tate

La artista fue diagnosticada a los trece años con una variante poco común del mal de Charcot-Marie-Tooth. Se trata de un trastorno neurológico de origen hereditario que compromete los nervios motores y sensoriales del cuerpo. Esta condición progresiva genera un debilitamiento muscular paulatino. A causa del avance de la enfermedad, Tate utilizaba una silla de ruedas para su movilidad en ciertas ocasiones.

La actriz compartió públicamente su lucha contra una condición neurológica

El mensaje sobre su aceptación y proceso personal

En 2022, la actriz publicó una reflexión en su cuenta de la red social Instagram sobre el impacto del diagnóstico en su vida. En ese texto, explicó cómo su perspectiva cambió con el tiempo. “Cuando me dieron el diagnóstico por primera vez, no podía entender del todo qué era ni imaginar lo que podría llegar a ser”, escribió.

Tate detalló la progresión de la enfermedad y su decisión de incorporar una silla de ruedas para mantener su calidad de vida. “Llegué a aceptar que, si quiero vivir mi vida al máximo, necesito usar una silla de ruedas en algunos momentos”, manifestó.

“No sé por qué estas fueron las cartas que me tocaron en la vida, pero no puedo cambiarlas, así que elijo aceptarlas y no dejar que me definan”, expresó. El texto finalizaba con un pedido de empatía: “Nunca sabes por lo que otra persona puede estar pasando, así que, por favor, sé siempre amable y compasivo”.

Isabelle Tate fue diagnosticada a los trece años con el mal de Charcot-Marie-Tooth

Su participación en 9-1-1: Nashville

Isabelle Tate interpretó el personaje de Julie en el episodio piloto de la serie 9-1-1: Nashville, una producción de ABC creada por Ryan Murphy. La actriz grabó su participación en junio y el capítulo se emitió el 9 de octubre de 2025, pocos días antes de su muerte. En la ficción compartió elenco con figuras como Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz.

La agencia que la representaba destacó el entusiasmo de la actriz con este proyecto. “Consiguió el papel en la primera serie para la que hizo una audición. Lo pasó de maravilla”, indicaron en un comunicado.

Interpretó al personaje de Julie en el episodio piloto de la serie 9-1-1: Nashville

Quién fue Isabelle Tate

Nacida y criada en Nashville, Tate se graduó en la Universidad Estatal de Middle Tennessee con un título en Ciencias Empresariales. Además de su incipiente carrera en la actuación, cultivaba una gran pasión por la música. Componía y grababa canciones junto a sus amigos, y llegó a publicar algunas de sus creaciones.

Desde su escuela, recordaron su personalidad y determinación. “Isabelle estaba llena de fuego, una luchadora, nunca ponía excusas por su discapacidad”, señalaron en un tributo. Su agencia, McCray, también lamentó su partida. “Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocíamos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación”, afirmaron.

Sus familiares directos expresaron su profundo dolor a través de las redes sociales. Su madre, Katerina Kazakos Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan; su padre, John Daniel Tate; y su hermana, Daniella Tate, confirmaron la irreparable pérdida. El funeral de la joven actriz se realizará este viernes 24 de octubre en la ciudad de Brentwood, en el estado de Tennessee.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.