De qué murió Isabelle Tate, actriz de la serie “9-1-1: Nashville”
La joven intérprete sufría un trastorno neurológico progresivo; su deceso fue comunicado por sus familiares y la compañía que manejaba su carrera
- 4 minutos de lectura'
La actriz Isabelle Tate falleció el pasado 19 de octubre a los 23 años, según confirmaron su familia y la agencia de representación McCray en las últimas horas. Tate, conocida por su papel en la serie 9-1-1: Nashville, compartió en sus redes sociales su batalla contra una enfermedad neurológica degenerativa.
Cuál es la enfermedad que padecía Isabelle Tate
La artista fue diagnosticada a los trece años con una variante poco común del mal de Charcot-Marie-Tooth. Se trata de un trastorno neurológico de origen hereditario que compromete los nervios motores y sensoriales del cuerpo. Esta condición progresiva genera un debilitamiento muscular paulatino. A causa del avance de la enfermedad, Tate utilizaba una silla de ruedas para su movilidad en ciertas ocasiones.
El mensaje sobre su aceptación y proceso personal
En 2022, la actriz publicó una reflexión en su cuenta de la red social Instagram sobre el impacto del diagnóstico en su vida. En ese texto, explicó cómo su perspectiva cambió con el tiempo. “Cuando me dieron el diagnóstico por primera vez, no podía entender del todo qué era ni imaginar lo que podría llegar a ser”, escribió.
Tate detalló la progresión de la enfermedad y su decisión de incorporar una silla de ruedas para mantener su calidad de vida. “Llegué a aceptar que, si quiero vivir mi vida al máximo, necesito usar una silla de ruedas en algunos momentos”, manifestó.
“No sé por qué estas fueron las cartas que me tocaron en la vida, pero no puedo cambiarlas, así que elijo aceptarlas y no dejar que me definan”, expresó. El texto finalizaba con un pedido de empatía: “Nunca sabes por lo que otra persona puede estar pasando, así que, por favor, sé siempre amable y compasivo”.
Su participación en 9-1-1: Nashville
Isabelle Tate interpretó el personaje de Julie en el episodio piloto de la serie 9-1-1: Nashville, una producción de ABC creada por Ryan Murphy. La actriz grabó su participación en junio y el capítulo se emitió el 9 de octubre de 2025, pocos días antes de su muerte. En la ficción compartió elenco con figuras como Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz.
La agencia que la representaba destacó el entusiasmo de la actriz con este proyecto. “Consiguió el papel en la primera serie para la que hizo una audición. Lo pasó de maravilla”, indicaron en un comunicado.
Quién fue Isabelle Tate
Nacida y criada en Nashville, Tate se graduó en la Universidad Estatal de Middle Tennessee con un título en Ciencias Empresariales. Además de su incipiente carrera en la actuación, cultivaba una gran pasión por la música. Componía y grababa canciones junto a sus amigos, y llegó a publicar algunas de sus creaciones.
Desde su escuela, recordaron su personalidad y determinación. “Isabelle estaba llena de fuego, una luchadora, nunca ponía excusas por su discapacidad”, señalaron en un tributo. Su agencia, McCray, también lamentó su partida. “Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocíamos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación”, afirmaron.
Sus familiares directos expresaron su profundo dolor a través de las redes sociales. Su madre, Katerina Kazakos Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan; su padre, John Daniel Tate; y su hermana, Daniella Tate, confirmaron la irreparable pérdida. El funeral de la joven actriz se realizará este viernes 24 de octubre en la ciudad de Brentwood, en el estado de Tennessee.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Detuvieron a su ex. Qué pasó con la Bandana Lourdes Fernández y qué se sabe de la denuncia de violencia de género
Rige alerta naranja por tormentas. Cambia por completo el tiempo en Buenos Aires: lluvias, viento y fuerte descenso de temperatura
"Hizo un trabajo fino". Un mes del triple crimen: cómo nació el vínculo de confianza entre el narco Pequeño J y Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas
- 1
Los secretos de Dakota Johnson: lo que no soporta ver en los hombres y el motivo por el que viaja siempre con una tijera
- 2
Rod Stewart volvió a deslumbrar al público argentino con la que sería su última gira mundial
- 3
María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”
- 4
Imagen de radio: una idea que se adelantó 40 años, recibió grandes entrevistados e inauguró una nueva forma de hacer televisión