Las declaraciones de la representante de Lourdes de Bandana tras la detención de su expareja

Este viernes por la mañana habló Ioja, representante de Lourdes Fernandez, cantante conocida por su paso por Bandana, y dio detalles de la situación de violencia que atravesó desde que conoció a su expareja Leandro García Gómez, quien el jueves por la noche fue detenido en el allanamiento a su departamento de Palermo, donde presuntamente tenía cautiva a la artista.

Ioja afirmó que Lourdes vivió una situación que fue “detonante” en el marco de la violencia de género que sufre, según sus palabras, desde hace años. “Estoy muy preocupada”, dijo horas después de que la Policía diera con la cantante tras una denuncia hecha por su madre, buscarla durante todo el día y encontrarla descompensada por la noche tras allanar el domicilio de García Gómez.

“Él podría llegar hasta matarla porque es el único final que se podía avecinar”, advirtió la representante en diálogo con TN. Lourdes (que como solista se identifica como Lowrdez) fue trasladada al Hospital Fernández tras ser rescatada por las autoridades. Fuentes del Ministerio de Salud porteño indicaron a LA NACION que hace algunas horas fue dada de alta “sin sintomatología”.

“Es algo que venía arrastrando. Lo de ayer fue detonante. Ya hace 15 días recibió una paliza terrible de este violento maltratador. Estaba en la casa y no se podía ni levantar del dolor que tenía en las costillas. Eso sumado a todo el estrés por un problema muy grave que tuvo de salud, ya que a fines del año pasado tuvo que operarse. Viene con mucho deterioro”, expresó Ioja.

Lourdes de Bandana

En tanto, explicó que su amiga “escuchaba los consejos” de sus allegados para dejar la relación con García Gómez, pero “estaba inmersa en un vínculo traumático y tóxico”.

“Ella es la víctima y no tiene la culpa de absolutamente nada. Es muy difícil salir por más que se lo diga. Cada una de las chicas que trabajamos en el equipo nos íbamos a nuestras casas y ella quedaba sola”, contó.

En otro tramo de la entrevista, Ioja dijo no conocer a García Gómez pero que hace dos días él habría intervenido en una conversación que ella tuvo con la cantante cuando intentaba localizarla. “Lo conozco por todas las cosas que él le hacía. Antes de ayer hablé con Lourdes porque no la podíamos ubicar. Y cuando ella contestó él se metió con tonos amenazantes para conmigo, ni me conoce. No necesito conocerlo para saber que es un maltratador misógino y rancio. Así que estoy feliz que haya sido detenido”, expresó.

En paralelo, describió que la expareja de Fernández “saboteaba” su carrera. “Él le tenía bronca y envidia. El hábito de un maltratador es alejarla de su familia, amigos y toda persona que la pueda ayudar. Boicoteaba sus proyectos, la aislaba, no la dejarla comunicarse, la tenía cautiva en su casa”, insistió Ioja.

La representante reveló también que hace un par de semanas Lourdes la llamó para que asuma como su manager, ya que anteriormente García Gómez era quien tenía ese rol: “Ella intentó no verlo más, pero le costaba muchísimo bloquearlo”.

Ioja finalmente cerró: “Lamentablemente no estaba acompañada con psicólogos. Ella necesita algo importante, una intervención de amigos y familiares o alguna internación que a ella le permita poder salir de esta situación traumática”.

Qué le pasó a Lourdes

Una fuerte preocupación se desató cuando el jueves su madre radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B por haber perdido contacto con ella desde el 4 de octubre, hace ya tres semanas, y alertó que en el pasado, ya había sufrido situaciones de violencia de género con su expareja.

Lourdes Fernández Instagram: @lowrdez

A partir de la alerta, se inició una investigación policial para averiguar su paradero. De inmediato, efectivos se dirigieron al domicilio de la cantante en Palermo, donde fueron recibidos por un hombre que indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía en ese lugar. Los agentes no pudieron revisar todo el departamento de Ravignani 2186.

Hacia la media mañana de ayer, la artista publicó un video en redes sociales en el que afirmaba estar “perfecta” pero sus frases eran confusas y en su voz se le notaba una disfonía. Más tarde, a través de una videollamada, Lourdes entró en contacto con el área de Búsquedas de Personas, dijo estar bien pero no aclaró dónde se encontraba ni con quién, algo que generó todavía más dudas sobre su situación.

Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia de su madre ante la policía: “Estoy perfecta”

Tras conseguir una orden de allanamiento, por la noche la Policía de la Ciudad ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez, lo detuvo y halló a Fernández descompensada y con dificultades para caminar.