Matt Clark murió el pasado domingo 15 de marzo. Según un comunicado oficial, el actor famoso por su rol en Volver al futuro III, falleció después de complicaciones por una operación de espalda. Tenía 89 años.

Clark dejó un legado de más de cuatro décadas en el cine, donde se convirtió en una figura recurrente de las películas del Oeste y ganó fama mundial como el barman de Volver al Futuro III.

La escena de Volver al futuro donde aparece Matt Clark

De qué murió Matt Clark, actor de Volver al Futuro III

El actor secundario de una de las series de películas más famosas de la historia falleció el domingo después de una complicación en una operación de espalda.

Su familia lo despidió con un emotivo comunicado que no solo destacó su carrera, sino su calidad humana. Lo describieron como un hombre íntegro y multifacético que construyó su propio hogar y mantuvo amistades por más de sesenta años. Aunque admitieron que tenía un carácter fuerte y a veces hosco, recalcaron que su brújula moral y su amor por los suyos fueron inquebrantables. “Murió como vivió: bajo sus propios términos”, afirmaron sus allegados.

Trayectoria de Matt Clark: del Ejército a la gran pantalla

Nacido en Washington D. C. en 1936, Clark tuvo un origen humilde. Antes de encontrar su vocación en el arte sirvió dos años en el Ejército de los EE. UU. Además, cursó brevemente Administración de Empresas y se formó como actor en el prestigioso HB Studio de Nueva York.

Matt Clark, en una escena de Volver al futuro III

Su debut cinematográfico ocurrió en 1964 con Black Like Me, iniciando una prolífica carrera en la que compartió créditos con leyendas de la talla de Clint Eastwood, John Wayne, Robert Redford y Michael J. Fox.

Clark sentía una pasión profunda por el género Western, al que describía con entusiasmo infantil por el uso de espuelas y botas. Entre sus obras más destacadas se encuentran:

El fugitivo Josey Wales y Honkytonk Man (junto a Eastwood).

La ley del talión y Brubaker (con Redford).

Clásicos como Pat Garrett y Billy the Kid.

A pesar de su extensa filmografía, las audiencias más jóvenes lo recordarán siempre por su papel de Chester en 1885, el barman que ayuda a despertar al “Doc” Brown con un brebaje especial en la conclusión de la trilogía de Volver al Futuro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.