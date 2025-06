“Llegó en el momento justo cuando quería abandonar”: el posteo de Benjamín tras quedar en La Voz y emocionar con su historia

La nueva temporada de La Voz Argentina (Telefe) ya está en marcha y volvió a confirmar por qué sigue siendo uno de los realities más convocantes del país. En sus primeras entregas, el programa no solo sorprendió con grandes talentos, sino que también emocionó con historias de vida que tocaron al público. Uno de los participantes que se robó todas las miradas fue Benjamín Depascuali, un joven que conmovió tanto por su voz como por su recorrido personal. Tras su debut en el escenario, volvió a emocionar con un sentido posteo en redes, donde compartió la felicidad que le genera este gran paso en su vida.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Benjamín abrió su corazón y compartió con sus seguidores lo que significó para él llegar a La Voz Argentina. Con palabras sinceras y emotivas, recordó sus primeros pasos en la música: “En la calle o la parroquia. Con músicos, o sólo con mi guitarra. En el Caribe o en la ciudad que me vio crecer”, escribió, dejando entrever todo el recorrido que lo llevó hasta el escenario del programa.

La emoción del joven tras ingresar a La Voz Argentina (Captura: Instagram @benjamindepasquali)

El joven también reveló que esta oportunidad llegó justo en un momento de incertidumbre, cuando las fuerzas comenzaban a flaquear. “Esta nueva oportunidad que Dios me dio llegó en el momento justo, cuando lo único que quería era abandonar”, reveló. Y agregó: “Hace años vengo persiguiendo el sueño de mi vida, de poder vivir haciendo lo que amo, y como los tiempos de Dios son perfectos, hoy me encuentro en una montaña rusa de emociones y una lista que pareciera interminable de mensajes hermosos de gente que la vida me fue cruzando”.

Benjamín Depascuali mostró sus inicios en la música tras entrar a La Voz Argentina y emocionó a todos

Conmovido por el apoyo recibido, Benjamín cerró su mensaje con un profundo agradecimiento: “Gracias a todos los que se quedaron hace tanto tiempo. Y a los nuevos que se suman, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta profesión que tanto amo y tan bien nos hace a todos”.

Cabe destacar que durante su presentación en La Voz Argentina, Benjamín Depascuali dio a conocer una profunda historia de superación y resiliencia. Antes de subir al escenario, mantuvo una charla con Nico Occhiato, donde recordó que su vínculo con la música comenzó desde muy chico: “Más o menos a los 8 años. Empecé a cantar en la iglesia de mi barrio, copiaba un poco lo que hacía el resto y fui aprendiendo”, dijo con una sonrisa. Pero también reveló que fue un hecho muy doloroso el que marcó un antes y un después en su vida: la pérdida de su mejor amiga en un accidente.

Benjamín sorprendió con su gran historia de superación (Foto: Instagram @benjamindepasquali)

Sin embargo, más allá de ese golpe, Benjamín supo encontrar en la música un refugio y una forma de reconstruirse. “No siempre fui Benjamín, entonces fui descubriéndome más de grande. Nací biológicamente mujer y no fue hasta mis 14 años que atravesé un duelo muy grande y desde ese lugar elegí dar el paso de vivir la vida que realmente quiero y la música me acompañó en todo ese proceso”, expresó con honestidad.

Su decisión de sumarse a La Voz Argentina

Benjamín Depascuali habló en Cortá por Lozano tras su ingreso a La Voz Argentina

Además, en diálogo con Vero Lozano en Cortá por Lozano, Benjamín Depascuali compartió cómo fue tomar la decisión de sumarse a La Voz Argentina. Con total sinceridad, reveló: “Ni lo dudé, porque no era la primera vez que lo intentaba tampoco”, dejando en evidencia que, a pesar de los intentos anteriores, nunca dejó de insistir con su sueño.

Por otro lado, habló sobre la canción que eligió para su audición y explicó por qué la considera tan especial. “Esa canción es mi caballito de batalla, la canto en cualquier casting”, contó, y si bien reconoció el desafío que representa cantar un tema del “Rey del Pop”, se mostró seguro con su elección: “Michael Jackson es muy difícil, pero sé que no me voy a olvidar la letra. Voy con esa”.