En la mañana de este viernes 12 de diciembre se dio a conocer que durante la madrugada, Joaquín Levinton, líder de Turf y figura mediática, se descompensó y fue internado de urgencia en el Hospital Fernández. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico y entre sus seguidores, quienes siguen de cerca su evolución. Este inesperado evento ocurrió en un momento de gran actividad para el artista, quien horas antes mantuvo una presencia activa en redes sociales. Según informaron, el cantante de 50 años se encuentra fuera de peligro.

“Me Hace Sentir” , de Turf

¿Qué le pasó a Joaquín Levinton?

Según el parte médico que se difundió, Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio, un término médico que describe la obstrucción de una de las arterias coronarias que irrigan el corazón. La descompensación se produjo en la madrugada del viernes, alrededor de las 00:42 horas. El cantante se encontraba en el restaurante El Timón, ubicado en Avenida Dorrego 1679, en Palermo.

Los amigos que lo acompañaban actuaron rápidamente y llamaron a los servicios de emergencia. Rápidamente, personal del SAME se hizo presente en el lugar para brindarle las primeras atenciones y, tras estabilizarlo mínimamente, lo trasladaron de urgencia en ambulancia al Hospital Fernández, donde se confirmó el diagnóstico de un síndrome coronario agudo y se procedió con la atención necesaria.

Joaquín Levinton está fuera de peligro, pero sigue internado (Fuente: Instagram/@joaquinlevinton)

Según las declaraciones de Alberto Crescenti, titular del SAME, Joaquín Levinton se encuentra fuera de peligro. Tras ser trasladado al Hospital Fernández, donde inicialmente se detectó un dolor precordial, el músico fue rápidamente intervenido.

Actualmente, el líder de Turf permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Crescenti precisó que está “con hemodinamia y ya compensado”, lo que sugiere que su condición se estabilizó tras el procedimiento. Si bien su estado es delicado por la naturaleza del evento, las autoridades médicas han confirmado que la situación está controlada y se le realizarán estudios complementarios para asegurar una recuperación óptima.

Este imprevisto genera incertidumbre sobre sus próximos compromisos artísticos. Lo que sí está confirmado hasta el momento es una importante presentación de Turf pautada para el viernes 19 de diciembre en el Teatro Ópera de La Plata. La participación de Levinton en este evento dependerá de su evolución médica y de la autorización de los profesionales de la salud, ya que su recuperación es la prioridad.

Horas antes del episodio, el artista mostró una gran actividad en sus redes sociales horas antes de su internación. El intérprete de 50 años compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 452 mil seguidores, una foto personal.

Joaquín Levinton promocionó en Instagram su libro (Foto: Instagram @joaquinlevinton)

Además, utilizó la plataforma para promocionar activamente su nuevo proyecto literario. En ese sentido, subió una segunda imagen para anunciar su libro titulado “Las 4 puertas, hacia el orden interior”, acompañando la publicación con el mensaje “Se vienen cositas” y emojis relacionados, mostrando su entusiasmo por esta faceta más allá de la música.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.