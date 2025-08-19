Andrés Gil rompió el silencio y habló de la infidelidad de Gimena Accardi: “Me duele”
En medio de los rumores que lo señalan como el tercero en discordia entre la actriz y Nico Vázquez, el actor recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación: “El rumor es absolutamente falso”
A poco más de un mes de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaran su separación tras 18 años de relación, la actriz sorprendió este martes al revelar su infidelidad hacia al actor, por lo que muchos señalaron nuevamente como el tercero en discordia a Andrés Gil, su compañero de elenco. En medio de la repercusión, él rompió el silencio y aclaró la situación.
“Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, expresó Gil a través de una storie que publicó en su cuenta de Instagram, en la cual acumula poco más de 700.000 seguidores.
Y continuó: “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”.
Gimena Accardi: “Me hago cargo”
El descargo del ex Patito Feo llegó luego de que Accardi confirmara en el ciclo de streaming Sería increíble (Olga) que le fue infiel a su marido. “Sí, en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cag*** malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo”, admitió.
Pese a aquello, comentó que junto a Vázquez decidieron apostar a la relación. “Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes”, aseveró.
En el medio de su declaración, la actriz se mostró contundente al desmentir el vínculo con Gil, quien está en pareja con Candela Vetrano y fue papá hace pocos meses. “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí, necesito que se frene”, remarcó. Para finalizar, describió el desliz como “una idiotez de la cual estoy arrepentida”, y pidió que se frenen las conjeturas en torno a un supuesto affaire con su colega.
“Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él, como es un señor, cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó”, se sinceró y completó: “Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años”.
