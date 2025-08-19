Quién es Andrés Gil, el compañero de teatro de Gimena Accardi señalado como el tercero en discordia

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, tras 18 años de relación, tomó un giro inesperado cuando la actriz admitió la infidelidad. En este contexto, el nombre de Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi en la obra En otras palabras, se vio envuelto en rumores y especulaciones. Si bien ella negó que Gil fuera la persona involucrada en la infidelidad, su nombre quedó inevitablemente ligado al escándalo.

Gimena Accardi y Andrés Gil son los protagonistas de "En otras palabras".

¿Quién es Andrés Gil?

Andrés Gil es un actor argentino que comparte escenario con Gimena Accardi en la obra En otras palabras. Además de su trabajo actoral, Gil es conocido por su relación con la actriz Candela Vetrano, con quien tiene un hijo, Pino. La cercanía entre Gil y Accardi, producto de su trabajo en la obra, generó suspicacias tras el anuncio de la separación de la actriz y Nicolás Vázquez. Tanto Vetrano como Accardi y Vázquez trabajaron juntos en Casi Ángeles, lo que subraya la cercanía entre los cuatro.

Andrés Gil y Cande Vetrano son pareja y padres de Pino (Foto: Instagram/@andresgil)

Los rumores iniciales y la negación de Nicolás Vázquez

Tras la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, la panelista Yanina Latorre deslizó en el programa Sálvese quien pueda que existía un “motivo” con nombre propio detrás de la decisión, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación entre Accardi y Andrés Gil. Sin embargo, Nicolás Vázquez fue contundente al desmentir cualquier vínculo romántico entre su exesposa y Andrés Gil. En una nota con Puro Show, el actor defendió el vínculo que los une: “Andrés es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente, nos acompañamos muchísimo. Soy el director de la obra, me toma por sorpresa”.

Nico Vázquez habló de su separación con Gimena Accardi

En medio de los rumores, Gimena Accardi rompió el silencio y admitió su infidelidad a Nicolás Vázquez. La actriz, visiblemente afectada, buscó aclarar la situación para proteger a terceros que se vieron injustamente involucrados. Sin embargo, aclaró enfáticamente que Andrés Gil no era la persona involucrada. “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia y necesito que eso se frene”, enfatizó y explicó que el tercero en discordia era “una persona random que no tiene nada que ver con el medio”, para buscar desviar la atención de su compañero de elenco y proteger su imagen. Accardi también expresó su arrepentimiento por el daño causado a Vázquez, para destacar que él era la última persona a la que querría lastimar: “Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas”.

La palabra de Gimena Accardi tras admitir que le fue infiel a Nico Vázquez

En LAM, Ángel de Brito reveló que Nicolás Vázquez se habría enterado de una presunta infidelidad de Gimena Accardi. “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona”, sostuvo De Brito, para aclarar que esta presunta relación no era “casual” sino que “llevaba un tiempo largo”. A pesar de esta afirmación, Accardi insistió en que Andrés Gil no era la persona involucrada en esta relación paralela.

El presunto motivo por el que Nico Vázquez y Gime Accardi se separaron

Qué dijo Andrés Gil en Instagram

Este martes al mediodía, con las palabras de Accardi todavía haciendo eco, fue el propio Andrés Gil quien rompió el silencio en cuenta de Instagram. En una storie, aseguró: “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”.

“Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, concluyó.

Andrés Gil rompió el silencio (Foto: Captura Instagram/@andresgil)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.