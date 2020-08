Los periodistas discutieron sobre la falta de sensibilidad en los políticos. Fuente: América

4 de agosto de 2020 • 09:20

El Gobierno Nacional a través de un DNU prohibió todas las reuniones sociales a lo largo del país hasta el próximo 16 de agosto. Esto generó mucho desconcierto y provocó un cruce dentro de Intratables entre Diego Brancatelli y su compañera Débora Plager.

"No puede desconocer un dirigente después de cinco meses de cuarentena lo que está pasando en nuestra sociedad desde el punto de vista psíquico. ¿No puede haber ningún psicólogo o psiquiatra que pueda comprender la dimensión humana de lo que le pasa a la gente?", cuestionó Plager que luego apuntó a sus compañeros. "Ustedes hablan desde una comodidad y desconocimiento absoluto. Nosotros tenemos el privilegio de venir a trabajar".

"Hablá por vos, Débora. Ahora te preocupan los pobres", le contestó Brancatelli. "Me parece desde nuestro lugar de una soberbia tremenda. ¿Ustedes tienen idea lo que le pasa a la gente en su cotidiano?", continuó la periodista. "Yo sentí lo mismo durante cuatro años con Macri. No me vengas a hablar de falta de sensibilidad", le reprochó Brancatelli.

"Cuando yo no me meto es porque el debate está muy bueno", intercedió Doman. "Sí, pero te dice de todo y después no podés contestar. Falta de sensibilidad a mí que estoy todos los días en los barrios caminando y viendo a la gente. ¿Te crees que no conozco?", aseguró Brancatelli.

"Yo hablo de la sensibilidad humana", respondió Plager. "La sensibilidad humana se compone de actos y acciones. No es solo salir de tu casa e ir a un estudio de televisión a trabajar. ¿Cómo vas a decir que no sabemos lo que es sufrir? Si todos los días hablo con gente", continuó el periodista. "Pero parece que no. ¿Te parece bien poner el código penal una familia que se reúne en el patio de su casa?", lo cuestionó Débora.

"Si un Gobierno necesita poner una disposición penal para que la gente respete el no reunirse, quiere decir que le está errando a la sensibilidad de la gente", concluyó Grabia.