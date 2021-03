“Decoración egocentric”: el detalle de la casa de Wanda Nara que sorprendió a sus seguidores

Ya sea posando junto a sus hijos, promocionando su línea de cosméticos o estrenando accesorios, Wanda Nara suele mantener sus redes sociales activas y no deja pasar oportunidad para mostrarle a sus seguidores cómo es su día a día. Esta vez, publicó imágenes de sus hijas jugando, pero un detalle de la decoración no pasó desapercibido para los internautas.

“Las herederas”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram personal. La publicación fue acompañada de tres fotos en las que se ve a Francesca e Isabella Icardi luciendo sombreros y zapatos de taco alto de su madre, a modo de disfraz. Mientras la menor viste unos stilettos fucsias, la hija mayor lleva unos verdes.

Detrás de las niñas se pueden advertir dos cuadros colgados en la pared. Ambos son fotografías de Nara modelando, e incluso pareciera que están autografiados.

El posteo divirtió a la comunidad web, pero algunos seguidores no pudieron evitar marcar la curiosa decoración que eligió la empresaria para el ambiente, donde la protagonista -además de la dueña de casa- es una imponente mesa de juego para ocho personas.

Wanda Nara aprovechó para responderle a una seguidora y explicarle de dónde salieron los cuadros Instagram @wanda_icardi

“No, no, no. Amo que esté lleno de cuadros de Wanda”, comentó una admiradora. Rápida para las respuestas, Nara contestó: “Jajajaja. Se llama decoración egocentric. Jajaja, no, mentira”. Luego, aclaró que habían sido un regalo de cumpleaños de una amiga.

