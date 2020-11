Denise Dumas contó su experiencia con el coronavirus: "Es muy impresionante"

La conductora se recuperó de Covid-19 hace un mes Crédito: eltrece

La conductora Denise Dumas estuvo invitada en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y contó su experiencia luego de recuperarse de coronavirus.

"Es una enfermedad que genera cosas raras. Como uno no puede salir a ningún lado depende 100% de la bondad de la gente. Mi prima me hizo una compra mayorista que todavía me dura, hace un mes me curé y sigo teniendo cosas. Y después sí, vecinos o gente que vive cerca", narró Denise.

"Lo del olfato es muy impresionante, yo perdí el olfato y el gusto, es como estar masticando cartón. Parece esa sensación cuando vas al dentista que tenés la boca dormida, eso sí es impresionante", recordó la conductora y agregó: "Mi marido [Martín 'Campi' Campilongo] todavía no recuperó ni el gusto ni el olfato". "¿Y esto de estar agitada, la falta de aire, respiración?", preguntó Juana.

"Yo tuve un poco de eso. Mi marido fiebre, otro dolor de cabeza, todos síntomas distintos. Pero lo del olfato no hay con qué darle", concluyó Denise.