Denise Dumas no sabía que tenía el micrófono abierto y confirmó la infidelidad de un famoso

Las perlitas en un vivo televisivo pueden ocurrir por alguna falla en lo que respecta a lo técnico. La más habitual es cuando los micrófonos quedan encendidos sin el conocimiento de quien habla, motivo por el cual puede no cuidar sus palabras. Esta situación dejó grandes episodios en la televisión argentina, a los que ahora se le suma el protagonizado por Denise Dumas, que tuvo expresiones inesperadas sobre el affaire entre Ayelén Paleo y Santiago Bal, ocurrido hace más de una década, el cual derivó en la separación de Carmen Barbieri con el humorista.

Denise es la conductora reemplazante de Flor de equipo (Telefe), tras la salida de Florencia Peña. El ciclo continúa al aire, aunque desde el canal tienen previsto un cambio en la grilla que hasta el momento no sucedió. Por ello, la modelo ahora ocupa el lugar en las mañanas en la pantalla. Su frescura y profesionalismo salen al aire en cada emisión, sin embargo tuvo una inesperada situación cuando quedó un micrófono abierto.

La conducta hizo un comentario y no sabía que estaba en vivo (Foto Instagram @denise_dumas)

“Paola Miranda. Toda la época de Santiago Bal que se garch... a Ailén... a coso”, expresó la conductora en un claro diálogo. Detrás de ella se escucharon movimientos, por lo que se estima que se trató del momento de un corte. Mientras, en pantalla apareció la placa del programa sin ninguna imagen de ella.

El exabrupto de Denise

En ese instante con esos dichos, hizo referencia a uno de los escándalos más recordados de la farándula, ocurrido en 2011: el supuesto romance de Santiago Bal y Ayelén Paleo, que era bailarina en la obra de teatro que él producía. Esto salió a luz y derivó a la separación del humorista con Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri y Santiago Bal. Mar del Plata, 29 de Dic. de 2010. Mauro V. Rizzi

La situación duró poco segundos al aire pero se escuchó a la conductora hablándole en tono de broma a un compañero: “Buen día, ¿están atorados con una medialuna?”, expresó entre risas. Acto seguido continúo la charla con otra persona que se encuentra en el lugar.

Claro que sus dichos no quedaron ahí y se trasladó a las redes. “Que buena onda el sonidista de Denis Dumas”; “Después se hace la dulce y dice esas cosas”; “Pobre, esas cosas no deberían pasar” y “No lo puedo creer pero me dio risa”, fueron algunos de los comentarios de Twitter.

Por el momento, la conductora no hizo mención a la situación, pero se podría especular que se trato de una falla humana al mantener los micrófonos encendidos al momento en el que debía ser apagados.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre el exabrupto de Denise Dumas

Tras la mediatización que se generó por el comentario de Denise Dumas al hacer referencia al affaire de Santiago Bal con Ayelén Paleo, Carmen Barbieri aprovechó el aire de su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine)

Carmen habló sobre Denis Dumas

“Venían hablando de Paola Miranda, que fue una vedette del elenco de Carmen y ahí se acordaron de Ayelén Paleo”, detalló Pampito sobre el blooper. Al escucharlo, la conductora acotó: “¿Ella aclaró algo después? Me imagino que le habrán dicho que salió al aire”. Ante esto, el panelista le respondió: “Yo entiendo que no, se enteró después cuando terminó el programa y se hizo viral”.

Para cerrar el tema y restarle importancia, señaló: “Estarían hablando de la revista, de las vedettes, y todo eso, y caí yo y cayó Santiago. Caen todos. Me encanta. Cómo me gustan estas cosas. Me muero de amor”.